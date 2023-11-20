姥姥酸菜魚台北101開幕送小酥肉！爽吃個人獨享餐、海瓜子新菜
酸菜魚風潮正熱！姥姥酸菜魚進軍台北101購物中心，推出個人獨享餐、椒麻海瓜子等新菜，開幕消費滿額贈送椒麻小酥肉或姥酥雞。台北信義區儼然成為酸菜魚一級戰區，除了人氣刁民酸菜魚、還有全新品牌鵝川同飄香。
記者蕭涵云/台北報導
傳承三十年獨家配方的「姥姥酸菜魚」，繼微風北車門市後，今（20）日進軍台北101購物中心美食街，除了招牌菜酸菜魚及各式川菜料理，再推出鮮香椒麻海瓜子、椒香四溢的姥酥雞、醇厚皮蛋麵等新菜色。
姥姥酸菜魚只使用鹽及天然乳酸菌發酵醃漬酸菜，靜置一個月並20天熟成，風味自然酸香清爽，不會過於酸嗆、十分順口。搭配Q彈細緻的烏鱧魚片，還在裳桌前淋上高溫爆炒的蒜頭、芝麻及花椒油增添香氣，再撒上蔥花、香菜與辣椒乾，辛香十足。不太能吃辣的消費者，還有姥姥獨創的「白湯酸菜魚」，溫和酸香會回甘。
最特別的是，「姥姥酸菜魚 信義101店」為了迎合台北101購物中心商務客及海外觀光客需求，打造「一人獨享餐」形式更方便消費者嚐鮮。新店開幕也推出眾多新菜，包括金黃酥香的「炸烏鱧魚片」、香麻「椒麻海瓜子」、皮酥肉嫩的「姥酥雞」、還有特製「椒香皮蛋麵」，鹹中帶鮮、香麻濃郁。
而且即日起還祭出開幕活動回饋粉絲，「姥姥酸菜魚 信義101店」內用單筆消費滿1000元，贈送「椒麻小酥肉」或「姥酥雞」兌換券乙張；點購至美食街享用，消費乙份餐點，及贈「椒香川耳」或「滷花生」兌換券乙張，數量有限，送完為止。
另外同樣位在信義區台北新光三越A4的「潮品集．潮坊」，則推出「頂級帝王宴 活蟹三吃」搶攻高端市場，以2.2公斤或3公斤的「活體帝王蟹」入菜，完整蟹殼、蟹螯及蟹腳都嚐得到，不只有「蒜蓉清蒸」、「避風塘」；還推出3種冬天限定「火窩」口味，潮汕獨有的「潮汕沙茶窩」、「皮蛋香菜窩」、「潮汕酸菜窩」道地口味可嚐鮮。6～8人份冬季限定優惠價19800元起（原價21800元），再贈「澎湃海鮮盤」，需提前2日預訂。