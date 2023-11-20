LOL世界賽／T1、Faker流量密碼！冠軍賽「600萬人看」破電競紀錄
《LOL英雄聯盟》S13世界賽在 T1 以3比0橫掃 WBG 奪冠後劃下句點，本屆冠軍賽話題滿滿，除了 Faker 要力求個人第4座世界冠軍外，T1 還是4強中僅存的韓國戰隊、以及去年挑戰金盃失利的復仇之路等，讓這場 BO5 收視突破640萬， 一舉成為成為電競不分項目，史上最受歡迎的比賽。
記者張志浩／綜合報導
《LOL英雄聯盟》S13世界賽歷程非常戲劇性，8強賽 LPL 賽區大殺四方，包辦4強3個席次，韓國 LCK 唯一希望 T1 在2022年飲恨亞軍後捲土重來，8強先是淘汰 LNG，4強面對奪冠大熱門 JDG 也以3比1勝出，當時 Faker 與 Ruler 的巔峰對決，線上同時觀看，不含中國平台就已經來到 430 萬。
想不到冠軍賽收視再突破天際，據 統計，T1 對決 WBG 的冠軍賽共吸引超過640萬觀眾同步觀看，韓文台巔峰高達200萬人，台灣 YouTube 頻道也有破10萬人的同時在線，直接刷新電競史新的一頁，此外，本屆《LOL英雄聯盟》世界賽，收視前3名皆由 T1 出戰的比賽獲得，可以說 T1 和 Faker 就是流量保證。
事實上，本屆《LOL英雄聯盟》世界賽不只8強賽後收視攀高，16強賽程改為瑞士制、比賽在韓國舉行，因此直播時間對亞洲觀眾較友善，也是收視率暴漲的原因之一，畢竟中韓加起來就有8支隊伍在瑞士制拼戰，且其中7支戰隊進入最後8強，此外，去年冠軍戰由入圍賽一路打上來的 DRX 對戰 T1，當時創下514萬人同時收看的驚人紀錄，今年直接把紀錄推高100多萬。