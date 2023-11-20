吳慷仁陳澤耀專訪／他背鍋經驗豐富！沒經紀人單打獨鬥：謹言慎

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吳慷仁深入馬來西亞移工環境，手語、殺雞全要學，陳澤耀拍攝上雖然不必參與，但他仍然盡地主之誼充當馬來語翻譯，兩人透過與移工們的相處也建立彼此的「兄弟情誼」，吳慷仁笑說：「他也試著每天跟我一起捅（雞）屁眼，那個時候你就會知道其實澤耀願意！」住在當地這段時間，吳慷仁發現許多同性走在路上都會牽手，誤以為同志在馬來西亞很開放，經由陳澤耀解釋才知道那是孟加拉人的「友誼」之道，他們不分男女皆是如此，也顛覆了許多既有觀念。
監製李心潔「菜色分配」超稱職！悉心照顧生病的吳慷仁
「我喜歡他老婆大過於喜歡他！」熱愛打麻將的吳慷仁對於各個國家的「麻將技巧」都很好奇，私下與陳澤耀老婆也是牌友，會互相切磋牌技，陳澤耀直呼：「我也有翻譯的功能呀！」首度出任監製的李心潔，對於來到異鄉打拚的吳慷仁也格外照顧，有一回吳慷仁生病發燒，李心潔親自下廚送到飯店給吳慷仁享用：「就是希望他來馬來西亞不要覺得很孤單。」吳慷仁說當時以為打開便當會有肉，結果裡面是青菜豆腐湯，陳澤耀則是有吃到牛肉：「心潔姊是很稱職的監製，她知道慷仁哥角色需要瘦。」
戲裡背鍋、戲外超無奈！吳慷仁：學習謹言慎行
「沒有人來問我意見，就可以寫很多新聞！」吳慷仁在《富都青年》扮演總是以弟弟陳澤耀為優先的哥哥，自然也少不了「背鍋」的經驗，沒有經紀人的吳慷仁笑說：「我在忙（媒體）找不到我的時候，標題就會開始在天上飛，我每次打開就會想說『欸？我沒有講過！』」陳澤耀相當熟練地說：「截稿前未聯繫上吳慷仁本人」逗得現場記者笑不停；單打獨鬥的處境，也令吳慷仁有感道：「自己覺得還是要學習謹言慎行！」
「我上網找，你的英文名字叫Chris耶！」陳澤耀表示自己網搜吳慷仁的結果，居然連吳慷仁本人都不知道，滿臉疑問地大喊：「Who is Chris？」他笑說自己根本沒有英文名字，去到東京影展時主辦單位卻也叫他Chris，每次遇到都要解釋一次，至今仍相當困擾，希望大家直呼他「Kang Ren Wu」就好。
提到入圍金馬獎男配角，陳澤耀不諱言：「當然希望可以得獎！我在入圍過程中得到的東西其實很多，認識更多的記者朋友，參與金馬影展還報名大師班」，陳澤耀多次來台灣加入電影宣傳行程，個性熱情開朗的他也深受媒體愛戴，對於拿獎勢在必得。準影帝吳慷仁自認演的電影不多：「能夠拍到《富都青年》之前，就是拍很多電視劇的累積，所以心中很踏實。」《富都青年》12月1日在台上映。
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