蔣萬安指悠遊卡公司興櫃案有6缺失　批柯文哲不符政治倫理與慣例

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針對悠遊卡公司興櫃案的調查報告，蔣萬安指出，在辦理過程檢視上有六大缺失，第一、悠遊卡公司營運狀況正常、資金充裕，籌畫過程未按商業慣例提出上市櫃之營運或財務計畫，也未說明籌資用途及策略合作具體內容，籌資「違反常理」。
第二、建議書內容的持股比例與事實不符：建議書內容提及市府控制力達74%，直接及間接合計持股實為38.43%，高估控制力，恐有誤導；第三、悠遊卡公司前董事長陳亭如明知在任期內無法完成興櫃與上市櫃，仍持續推動，上市櫃將逾柯文哲的市長任期，且無具體興櫃事由，仍限期完成，未尊重新任市長所代表新民意。
第四、簽辦過程主計處已適度提醒，仍予核可且未見理由，未能尊重專業；第五，函報議會已為休會期間，未揭露減資換股的目的及後續興櫃規劃，似有規避議會監督之嫌；第六，選舉結果確定後，仍持續興櫃送件程序，未恪遵看守政府立場，不符政治倫理及慣例。
在未來可能面對問題中，蔣萬安指出，可能會有興櫃後股價被炒作風險。蔣萬安表示，目前有2.23%股分於市場上公開交易流通，成交均價最高曾經漲至100元，但市府秉持公共利益原則不出售，並未實質獲利，但如被有心人士炒作，可能影響民股政權結構穩定；蔣萬安說，應對方式將針對民股增資異常進行關注與因應。
另外就是市府掌控力備受挑戰，興櫃後董事維持9席，實施員工認股後，持股比例將被稀釋，蔣萬安說，會與股東密切聯繫與聯盟，確保股權穩定，市府政策支持，與民股共維穩健經營。