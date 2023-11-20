金馬60／《大山來了》懼怕的不是大人物　是一直來不了的「未來」

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乍看是中國片經常出現的底層小人物在偏荒遊蕩，貌似《錘子鐮刀都休息》、《一個勺子》到《輕鬆+愉快》。身在喪失就業機會的窮鄉僻壤，能做的最大事就是夢，於是光怪陸離都不荒誕。
《大山來了》發生在沒落的中國縣城，城鄉資源差距遙遠。那一群輟學少年們，住在一截永遠不會再前進的廢棄火車廂，附近荒原還有一架擱淺的破飛機，方圓數里看來了無生機。
故事講述令人畏懼的大人物「大山」要回來了，覬覦他位子的、得罪過他的都聞風喪膽。可是從頭到尾，大山都沒有出現。被破少年們霸凌的小弟，趁這波狼來了的風口浪尖翻身；既是狐假虎威，也算一種時勢造英雄。
導演孫杰默默建造一座江湖，並在悲涼底色刷上幾道青春中二的趣意。有一位女同學成天去火車廂外，喊她心愛的男孩回去讀書：「學海無涯，回頭是岸。」後來，男孩的叔叔乾脆送書去，包括一本《射鵰英雄傳》。
荒蕪縣城如這經典武俠小說裡北方民族侵略的中原，誰要來收復故國河山？誰又想團結抗敵？或者大夥都是被遺棄的子民，沒有富的機會，階級重新排列，目標只求好好活著。
孫杰曾參與《我想和你好好的》編劇，也演出過2012年金馬獎最佳劇情片《神探亨特張》，該片導演高群書，為他的首部劇情長片《大山來了》擔綱監製。
電影粗糙的質感看得出資源短缺，但不減創造活力及深厚寓意。他建構的荒誕江湖插進《滄海一聲笑》，以一句「還記得年少時的夢嗎」，顯現其歷經滄桑卻不忘初心。他講的懼怕其實不是一直沒出現的人物，是遲遲來不了的「未來」。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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