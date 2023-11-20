好市多黑五優惠！iPhone 15「下殺9折省4000元」 10萬元電視搶光
好市多（Costco）「黑色購物節」今（20）日開跑，首日3C家電買氣夯，其中85吋電視現折6萬元、特價9萬9999元，內湖好市多剛開門沒多久，近10萬元的電視立即完售。此外，剛上市不到3個月的iPhone 15也特價，相當於官網售價的9折入手，現省近4000元。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多黑五首日，3C家電區買氣超夯，其中超夯的最新iPhone 15也是必搶優惠之一，發售不到3個月的iPhone 15 512G，官網售價4萬400元起，好市多原價3萬7989元，黑五再現折1500元、特價3萬6489元，相當於官網打9折價入手，現省近4000元。
此外，好市多黑五提早公佈的優惠商品「Samsung 85吋4K QLED顯示器，原價15萬9999元，現折60,000元、特價9萬9999元」，雖然要價近10萬元，不過現折6萬元的超殺折扣，仍引發民眾搶購，內湖好市多剛開門不到30分鐘立即掛上完售標示。
好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，每天都有不同限量折價商品，好市多也將於每天下午五點在台灣好市多 FB 和 IG 粉絲專頁以及下午六點好市多 APP 公佈隔天優惠商品。