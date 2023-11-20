國民黨評綠營不分區立委「酬庸、派系妥協」　安全名單沒醫事代表

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林寬裕表示，國民黨提出的不分區立委名單不僅是國民黨史上最佳，也是各政黨歷次提出的名單中最好的。他認為，這份名單具清新、專業，重視世代交替；在專業方面，有區塊鏈、不孕症的專家，在各自領域中皆是獨霸一方的權威；世代交替部分，也預備年輕世代接手，做好下個梯隊的準備人才，平均才47歲。
相對於民進黨的不分區立委名單，林寬裕表示，不僅令人失望，且多位已經一而再、再而三重複出現在名單中，可說是「臭酸、酬庸、派系妥協」。他舉例指出，民進黨不分區名單從從第4到第11名，皆在上屆、2020年名單就已出現，而國民黨名單著重世代交替，但絕不是說有經驗的人不好，而是希望國家有機會要交給年輕梯隊來接班，
至於外界指稱部分名單中人選是「官二代」？林寬裕表示，有什麼樣的家庭不重要，靠自己力爭上游，在專業領域搏得一片天空的二代有什麼問題？憑藉著自己的力量打拚，在專業上絕對經得起檢視，去質疑其家人是什麼身分，並不公平。
李明璇表示，國民黨主席朱立倫推出國民黨有史以來最強的不分區名單，全台灣非常多老百姓都這麼認為，朱立倫全心全力擔任國民黨的總教練，從去年地方選舉就非常努力大刀闊斧地改革，也最早提出在野非綠聯盟的概念，朱立倫忍辱負重就為了要改革國民黨，培養更好的下一個時代。
康晉瑜則指出，國民黨提名具專業素質的不分區立委名單，從軍事方面來看，推出潛艦國造舵手的前國防部副部長陳永康，曾參加台美工業會議，在國防專業上是為人敬仰的軍事專家；反觀民進黨卻提出黑熊學院的沈伯洋，其被認為是民進黨側翼頭子，販賣全民防衛課程每堂居然要2300元，全民防衛工具包也比網路上販賣的貴好幾倍，兩黨的國防軍事專業人選，高下立判。
從醫療領域來看，康晉瑜表示，民進黨安全名單中完全沒有醫事代表，唯一的代表排在第13名，讓所有醫界人士炸鍋。康晉瑜強調，國民黨提出的不分區立委人選涵蓋七大領域，包括政治組代表、國際軍事、醫療社福、媒體環境、新創區塊鏈、司法改革、文化與原民子弟等，不僅展現戰力，也顯示國民黨有心要讓社會更好。