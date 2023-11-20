王仁甫恨了20年「拒同台羅志祥」！孫德榮吐內幕喊話：一起放下吧

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫德榮希望子弟兵們，不要因為他的關係，老死不相往來，並特別對王仁甫喊話，「我們是中了惡人的奸計，大家跟著我 一起放下吧！王仁甫畢竟你也一起跟他住了三年，我待你們不分彼此！」孫德榮也不禁回憶過去，他親自為大家下廚時，王仁甫總是會來幫忙的溫馨畫面。
如今隨著年齡增長，孫德榮說出目前唯一的心願，「我真的老了，好希望回到以前聚餐的時代，我們好好坐在一起吃一頓飯，當時我們如此艱苦，最後我們還是成功了，希望這微薄的要求，可以得到大家的認可，我真的很愛你們，你們真的是我的好孩子。」
據了解，羅志祥當年組成的團體「四大天王」與王仁甫的「postm3n」都是孫德榮一手捧紅，兩人就像親兄弟一樣共患難，怎料卻發生羅志祥密謀團員跳槽事件，甚至指控孫德榮性騷擾，讓孫德榮痛心不已，一度想不開。
王仁甫見狀相當不能接受，曾對羅志祥說，「全世界都可以背叛孫總，只有你不可以！」從此兩人埋下心結，20年從未同台過，然而這段故事，王仁甫、孫協志也曾在2010年在節目上分享過，而在截稿前，孫協志、王仁甫的經紀人尚未作出回應。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110