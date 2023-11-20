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王仁甫恨了20年「拒同台羅志祥」！孫德榮吐內幕喊話：一起放下吧

▲王仁甫（右圖）不滿羅志祥（左圖左）背叛孫德榮（左圖右），20年以來從未與對方同台。對此，孫德榮也吐出內幕，並喊話王仁甫「一起放下吧！」（圖／FB）
▲王仁甫（右圖）不滿羅志祥（左圖左）背叛孫德榮（左圖右），20年以來從未與對方同台。對此，孫德榮也吐出內幕，並喊話王仁甫「一起放下吧！」（圖／FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

王牌經紀人孫德榮（孫總）過去一手捧紅羅志祥、5566孫協志、王仁甫、陳喬恩等眾多大咖明星，如今專心經營社群平台以及YouTube，偶爾也會評論時事與大家互動。但在昨（19）日孫德榮突然喊話子弟兵們能夠回來聚餐吃飯，特別是王仁甫，孫德榮更希望他能與羅志祥放下仇恨，也意外揭開20年前兩人不合的內幕。

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孫德榮昨日在臉書喊話，「各位親愛的孩子們： 事情的真偽，已經清楚不過，壞人依舊逍遙法外，羅志祥和歐漢聲也付了巨額違约金，給了不該給的人，8位數的處罰，他們也為了巨額的違約金，當時所受到的打壓和困苦，不是你我能了解，也因先背叛我，當然不敢跟我講，不然我一定去拚命。」

▲孫協志（左）、王仁甫（右）過去都在節目上談到羅志祥背叛孫德榮一事。（圖／民視提供）
▲孫協志（左）、王仁甫（右）過去都在節目上談到羅志祥背叛孫德榮一事。（圖／民視提供）
孫德榮希望子弟兵們，不要因為他的關係，老死不相往來，並特別對王仁甫喊話，「我們是中了惡人的奸計，大家跟著我 一起放下吧！王仁甫畢竟你也一起跟他住了三年，我待你們不分彼此！」孫德榮也不禁回憶過去，他親自為大家下廚時，王仁甫總是會來幫忙的溫馨畫面。

如今隨著年齡增長，孫德榮說出目前唯一的心願，「我真的老了，好希望回到以前聚餐的時代，我們好好坐在一起吃一頓飯，當時我們如此艱苦，最後我們還是成功了，希望這微薄的要求，可以得到大家的認可，我真的很愛你們，你們真的是我的好孩子。」

據了解，羅志祥當年組成的團體「四大天王」與王仁甫的「postm3n」都是孫德榮一手捧紅，兩人就像親兄弟一樣共患難，怎料卻發生羅志祥密謀團員跳槽事件，甚至指控孫德榮性騷擾，讓孫德榮痛心不已，一度想不開。

王仁甫見狀相當不能接受，曾對羅志祥說，「全世界都可以背叛孫總，只有你不可以！」從此兩人埋下心結，20年從未同台過，然而這段故事，王仁甫、孫協志也曾在2010年在節目上分享過，而在截稿前，孫協志、王仁甫的經紀人尚未作出回應。

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