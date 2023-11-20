彰化和美11/22準備「送肉粽」！路線竟包含國道3號　高公局回應了

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據了解，本次儀式當事人是位年約60歲男子，疑因病厭世輕生，家屬決定舉辦「送肉粽」儀式。蔡東穎里長也坦言，看到這次儀式路線也感到相當罕見，因為一般都是送到伸港、線西或鹿港海邊，這起送到台中大甲海邊，但「如此安排喪家權利，自己不便置喙」，只提醒民眾務必繞道送煞路段，也不要好奇觀望。
但這樣的消息去讓大批在地網友譁然，因為送煞都送上高速公路，又該如何避免？對此，高公局也表示，過去曾有相關宗教儀式行經高速公路，高速公路是給用路人使用的，民眾只需遵守交通規則皆可行駛，並沒有相關規定禁止宗教儀式不得使用。但高公局也指出，雖然尊重民間習俗，但民眾可儘量避免在道路場所舉辦，以免造成用路人恐慌，影響交通安全。
❓「送肉粽」儀式是什麼
「送肉粽」是起源於彰化沿海地區的傳統送煞儀式，以「肉粽」暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著，因此死後怨氣最重，會尋人為替以求自己超度轉世，若未將亡魂送至水府審判，該地區將會一而再、再而三的有人上吊自殺，就像肉粽一樣一整串的掛著，所以藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊，或是在河流的出海口焚燒，代表押送至水府審判，以達驅邪送煞之效。