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彰化和美11/22準備「送肉粽」！路線竟包含國道3號　高公局回應了

▲彰化縣和美鎮月眉里將在本週（22日）晚間9時進行送煞儀式，而路線長達40公里，從和厝路出發，行經國道3號，再至大甲海邊，完整路線圖也讓大批在地民眾傻眼。（圖／取自彰化和美鎮月眉里里長蔡東穎臉書）
▲彰化縣和美鎮月眉里將在本週（22日）晚間9時進行送煞儀式，而路線長達40公里，從和厝路出發，行經國道3號，再至大甲海邊，完整路線圖也讓大批在地民眾傻眼。（圖／取自彰化和美鎮月眉里里長蔡東穎臉書）

記者潘毅／綜合報導

近期又有「送肉粽」儀式將舉辦！彰化縣和美鎮月眉里將在本週（22日）晚間9時進行送煞，但路線竟長達40公里，從和厝路出發，行經國道3號，再至大甲海邊，完整路線圖也讓大批在地民眾傻眼「都上高速公路了怎麼避開？」而高公局也在昨（19）日做出回應：「尊重民間習俗，不會有任何管制或安排」。

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彰化和美鎮月眉里里長蔡東穎的臉書粉專在日前發出一則公告指出將在11月22日（週三）晚間9時至10時將舉行送煞科儀，同時公布送煞路線，沿著和厝路附近出發，轉入國道3號，終點則是台中大甲海邊。

據了解，本次儀式當事人是位年約60歲男子，疑因病厭世輕生，家屬決定舉辦「送肉粽」儀式。蔡東穎里長也坦言，看到這次儀式路線也感到相當罕見，因為一般都是送到伸港、線西或鹿港海邊，這起送到台中大甲海邊，但「如此安排喪家權利，自己不便置喙」，只提醒民眾務必繞道送煞路段，也不要好奇觀望。

▲若有人自縊身亡，擔心亡魂滯留在現場會「抓交替」，故委請道士舉辦法事「送肉粽」。（圖／Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供）
▲「送肉粽」是起源於彰化沿海地區的傳統送煞儀式，藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊，代表押送至水府審判，以達驅邪送煞之效。（示意圖／Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權）
但這樣的消息去讓大批在地網友譁然，因為送煞都送上高速公路，又該如何避免？對此，高公局也表示，過去曾有相關宗教儀式行經高速公路，高速公路是給用路人使用的，民眾只需遵守交通規則皆可行駛，並沒有相關規定禁止宗教儀式不得使用。但高公局也指出，雖然尊重民間習俗，但民眾可儘量避免在道路場所舉辦，以免造成用路人恐慌，影響交通安全。

❓「送肉粽」儀式是什麼

「送肉粽」是起源於彰化沿海地區的傳統送煞儀式，以「肉粽」暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著，因此死後怨氣最重，會尋人為替以求自己超度轉世，若未將亡魂送至水府審判，該地區將會一而再、再而三的有人上吊自殺，就像肉粽一樣一整串的掛著，所以藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊，或是在河流的出海口焚燒，代表押送至水府審判，以達驅邪送煞之效。

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