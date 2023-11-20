不滿選舉遭抹黑！藍立委參選人羅廷瑋告發賴清德 蔡壁如也同行
國民黨立委參選人羅廷瑋不滿政治評論員汪潔民、民進黨發言人張志豪誣指他「軟禁女友、棄養父親」，日前已向台中地檢署對2人提起加重誹謗告訴，不過，他今（20）日再向台北地檢署按鈴告發民進黨主席賴清德涉嫌加重誹謗，並附帶求償1元。羅說，因為汪潔民在臉書道歉時表示，圖卡是民進黨製作的。
記者潘千詩／台北報導
羅廷瑋表示，10月25日，汪潔民在民視《全國第一勇》節目中聲稱，梗圖是他自製的，上面寫我「軟禁女友、棄養父親」，汪事後又說，依據是張志豪的文章；但張志豪上午貼文，下午就心虛刪除，這不就是自打嘴巴嗎？更糟糕的在後面，前內政部長徐國勇在節目上說，怕造成我的困擾，要刪除這節目片段，已經間接承認錯誤。
羅廷瑋還出示臉書截圖，指汪潔民之後在臉書跟他道歉，還留言爆料說「圖卡是民進黨做給他的」，我們的選舉選到這個樣子，已經非常惡劣，民進黨帶著滿滿的惡意，在立委、總統選舉無所不用其極抹黑。
另外，羅廷瑋今天是在同黨立委參選人羅智強、民眾黨立委參選人蔡壁如陪同下來北檢，媒體好奇問，是否象徵實質「藍白合」？
蔡壁如表示，藍白整合，在台中已是進行式，我跟台中這幾個候選人都一起辦活動，聽到羅遭到抹黑，她當然是來力挺，也呼籲選舉是一時的，應該要以國家的高度端正選舉風氣，不要扭曲到沒人格、抹煞人格，這是蠻嚴重的失控。