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李佳穎《此時此刻》一絲不掛床戰李銘忠　老公回應「2字情勒」

▲李佳穎（左）合李銘忠在《此時此刻》有破尺度床戲，李佳穎老公也現身回應貼文，她笑說是「老公的情勒」。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲李佳穎（左）合李銘忠在《此時此刻》有破尺度床戲，李佳穎老公也現身回應貼文，她笑說是「老公的情勒」。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

「童顏女神」李佳穎在Netflix影集《此時此刻》出軌小S老公李銘忠，除了小S跟吳慷仁之外，她和李銘忠也有大尺度床戲，她在IG上分享拍戲點滴，釣出老公阿力回應，簡潔有力的2字，李佳穎也笑說：「老公的情勒？」

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▲李佳穎分享拍攝《此時此刻》的過程心境。（圖／李佳穎IG）
▲李佳穎分享拍攝《此時此刻》的過程心境。（圖／李佳穎IG）
李佳穎和李銘忠在《此時此刻》雙雙出軌，兩人在飯店背著各自的丈夫及妻子滾床單，李佳穎劇中只穿黑色內衣褲，火辣程度破表，好身材一覽無遺，打破她甜美可愛的形象，更挑戰背部全裸，挑戰生涯最大尺度。近日她在IG上分享拍戲時的點滴，引來老公阿力回應，「床戲？？？」李佳穎也笑回「老公的情勒？？？」夫妻倆的互動真實又有趣。

▲李佳穎在《此時此刻》和吳慷仁飾演一對夫妻。（圖／李佳穎IG）
▲李佳穎（右）在《此時此刻》和吳慷仁飾演一對夫妻。（圖／李佳穎IG）
在劇中吳慷仁向李佳穎攤牌，李佳穎落淚懺悔求丈夫原諒，「還記得去年冬天最後一場和慷仁的戲殺青後，從林口開車上高速公路回家路上我大哭了一場，哭完心裡是空的。原來輕輕鬆鬆不怎麼累的角色，也會默默往心裡去。」李佳穎那幕哭到把心掏空，成功獲得觀眾肯定，「哭著說對不起那段，真的進到戲裡了！演的真的很好」、「被演技和尺度嚇到！！演技真的很好」、「那場哭戲讓我看得出來，你真的還是很愛妳老公跟你的懊悔」、「哭戲那段很驚豔很真實。」

▲李佳穎在《此時此刻》有大尺度床戲，發文釣出老公回應。（圖／李佳穎IG）
▲李佳穎在《此時此刻》有大尺度床戲，發文釣出老公回應。（圖／李佳穎IG）
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