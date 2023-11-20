李佳穎《此時此刻》一絲不掛床戰李銘忠 老公回應「2字情勒」
「童顏女神」李佳穎在Netflix影集《此時此刻》出軌小S老公李銘忠，除了小S跟吳慷仁之外，她和李銘忠也有大尺度床戲，她在IG上分享拍戲點滴，釣出老公阿力回應，簡潔有力的2字，李佳穎也笑說：「老公的情勒？」
記者薛羽彤／綜合報導
李佳穎和李銘忠在《此時此刻》雙雙出軌，兩人在飯店背著各自的丈夫及妻子滾床單，李佳穎劇中只穿黑色內衣褲，火辣程度破表，好身材一覽無遺，打破她甜美可愛的形象，更挑戰背部全裸，挑戰生涯最大尺度。近日她在IG上分享拍戲時的點滴，引來老公阿力回應，「床戲？？？」李佳穎也笑回「老公的情勒？？？」夫妻倆的互動真實又有趣。
在劇中吳慷仁向李佳穎攤牌，李佳穎落淚懺悔求丈夫原諒，「還記得去年冬天最後一場和慷仁的戲殺青後，從林口開車上高速公路回家路上我大哭了一場，哭完心裡是空的。原來輕輕鬆鬆不怎麼累的角色，也會默默往心裡去。」李佳穎那幕哭到把心掏空，成功獲得觀眾肯定，「哭著說對不起那段，真的進到戲裡了！演的真的很好」、「被演技和尺度嚇到！！演技真的很好」、「那場哭戲讓我看得出來，你真的還是很愛妳老公跟你的懊悔」、「哭戲那段很驚豔很真實。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁