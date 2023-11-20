中華職棒／一文看懂「FA分級制度」！活躍自由市場才是主要目的
樂天桃猿當家主砲陳俊秀今（20 日）行使自由球員權利，成為繼中信兄弟鄭凱文後本季第2位自由球員，轉隊費推估為1095萬元，其中陳俊秀也在此次申請自由球員後被歸類為A級球員，自由球員分級制度是中華職棒在2022年正式拍板的新規，主張是為了改善過去自由球員市場不夠活躍的情況而誕生，就讓《NOWnews今日新聞》帶讀者了解此制度的上路到底做了哪些改變，在未來是否會產生影響！
記者張志宇/綜合報導
根據中華職棒規章表示，只要該球員在該隊伍的薪資總額排在團隊中前12名，將被自動被分為A級球員，而年薪13名以後的則分為B級球員，簡單舉例江少慶與王維中，今年分別在富邦悍將與味全龍都擁有百萬月薪，皆排在隊內薪資榜前幾名，他們就屬於A級球員。
中職之所以採用「FA分級制度」，是為了以防小市場球隊無法開出高薪留人．因此衍生出所謂的補償制度，A級球員在補償制度上與過往雷同，有兩種補償方式，首先是新球隊給予原球隊該球員的年薪之125%作為轉隊費(若該球員生涯第二次行使為一半)，第2種則是給予該球員年薪之75%作為轉隊費(第二次行使為一半)，另再補償一名球員給原球隊，而這個補償球員也有所謂的保護名單，必須在7天內選擇想要的球員。
至於B級球員則有重大改變，從過往的全額支付125%年薪或部分支付75%年薪加一名補償球員，一率改成是年薪的75%作為轉隊費用(若該球員第二次行使為一半)，會有這項轉變是因為在過去的中職自由市場中，高昂的轉隊費用一直都是各球隊不敢對自由球員出手的原因之一，而在去年將制度改成這種分級方式，或許在未來幾年能為自由球員市場帶來活躍效果。
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