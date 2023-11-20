聯發科推5G RedCap解決方案物聯網裝置　2024年商業樣品亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯發科技資深副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，RedCap解決方案是聯發科推動5G普及的使命中重要的一環，讓客戶得以採用最優異的零組件，將5G帶入各種應用、涵蓋不同價位的裝置中。相較於市面上的5G eMBB和4G LTE Cat 4、Cat 6裝置，5G RedCap能顯著提升能效。隨著技術更迭，5G RedCap將會取代4G LTE Cat 4解決方案，提供更穩定可靠的連網體驗。
聯發科T300為全球首款採用6奈米製程且整合射頻單晶片（RFSoC）的RedCap解決方案，此開拓性創舉為RedCap市場開闢了更廣闊的發展空間。製造商可藉助T300系列拓展新興的RedCap市場，為企業、工業、消費、AR和網卡等應用層面提出創新設計。
聯發科T300系列採用高能效台積電6奈米製程，在顯著微縮的PCB面積上整合了單核Arm Cortex-A35 CPU。此外，聯發科技 T300系列的網路下行傳輸速率可達227Mbps，上行傳輸速率可達122Mbps。
聯發科T300系列晶片組和聯發科M60 5G modem支持3GPP 5G R17 標準，擁有傑出能效、網路涵蓋範圍增強和低延遲特性。M60 5G modem支持聯發科技 UltraSave 4.0省電技術，可減少不必要的尋呼（paging）接收，為裝置提供更長電池續航時間。聯發科技 M60 5G modem相較於市面上5G eMBB modem解決方案，功耗節省可達70%；相較於4G LTE解決方案，功耗節省可達75%。