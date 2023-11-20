不限「郭柯配」、「柯郭配」！郭辦：只要柯文哲一點頭就能合作
在藍白再度陷入僵局之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨天喊出，要用「民眾黨總統參選人身份拼戰到底」，昨晚更直奔鴻海創辦人郭台銘家密談一個多小時。對此，辦公室發言人黃士修今（20）日表示，受了委屈的柯文哲昨天晚間便到好朋友郭台銘家中討論統計學，更強調，郭台銘沒有預設任何立場，「柯郭配」或「郭柯配」等任何合作形式都有可能。
記者林怡昕／台北報導
黃士修今天接受媒體聯訪，他指出，藍白陣營整合因為統計學爭議卡關，民眾黨為此遭到國民黨攻擊，受了委屈的柯文哲昨天晚間便到好朋友郭台銘家中討論統計學，國民黨現在可能要走自己的路，郭台銘陣營也會做好登記參選的一切準備，同時跟柯文哲好好商談，直到最後一刻再下決定，24日登記截止前任何結果都有可能。
至於柯文哲是否試圖說服郭台銘退選？黃士修質疑，這應是藍營系統放話，他指出，只要侯友宜退讓、國民黨讓出政黨推薦門票，在野僵局就立刻解套，呼籲國民黨不要再情緒勒索及造謠。
針對「柯郭配」、「郭柯配」是否有可能，黃士修說，郭台銘沒有預設任何立場，「柯郭配」或「郭柯配」等任何形式都有可能，「談判進程一直在持續，只要柯文哲一點頭，兩人就能攜手並肩合作」。