插畫家「隨便畫外星狗」爆紅！本尊真的長一樣 網友狂朝聖：天才
畫插畫的人總是會以真實主題當作題材，畫出來的作品才會更加覺得生動，然而就有幾張在網路上流傳有關動物的插畫爆紅，其原因在於這些插畫都是將動物描繪的非常奇怪，像是沒有脖子、肢體角度詭異，沒想到網友看到動物真實照片後全部笑出來，直呼「這根本是天才吧，真的長一樣」。
記者張嘉哲/綜合報導
國外一名叫做卡特（Jay Cartner）的插畫家創作資歷已經有高達20年，然而在過去讓他聲名大噪的不是多特別厲害的作品，而是一張張看起來像是胡亂塗鴉的動物繪圖，像是有沒脖子且肢體詭異擺放的狗狗，呈現非常不自然的樣子。
不少人看到插圖之後紛紛笑稱「這是什麼亂塗鴉，小學生畫的嗎？」沒想到真相揭露，原來是卡特家中其實有養三隻狗，分別叫做史丹利（Stanley）、史都華（Stuart）與奇帝（Kitty），而每當狗狗做出爆笑的動作時，卡特都會將其瞬間迅速畫出來，事後插圖再跟照片對比之後，卻發現竟然真的相符合，狗狗當下的動作與簡單的插圖畫作一樣。
對照組的照片也在網路上爆紅，卡特也因此獲得許多人關注，不少人也委託卡特替自家的毛小孩畫出許多爆笑的自畫像，不少人看完紛紛被圈粉「太好笑了！根本是天才插畫家」、「本來以為只是亂畫，結果看到本尊我信了這不是亂畫」、「原來這是快速繪畫的技巧，非常厲害，很有趣」。