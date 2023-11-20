小嫻離婚何守正「無法生育」成導火線 情路坎坷相戀金剛2年告吹
女星陸元琪2016年和袁惟仁離婚，年初去海外工作結識小21歲韓國歐巴，沒想到對方竟是爛賭渣男，經由朋友告知消息，男方竟然還是已婚人士，等同在不知情時當了小三。離婚後情路坎坷的女星還有小嫻，她與何守正離婚後，和金剛交往了近2年，最終以分手收場。
記者薛羽彤／綜合報導
小嫻與何守正於2018年離婚，結束6年婚姻。兩人始終沒有正面說出婚變原因，有傳聞指出因小嫻天生沒子宮不能生育，夫家不能接受，出現婆媳問題，是離婚一大導火線之一，不過何守正事後否認。此外，何守正被爆料有小三介入婚姻，對此小嫻沒有否認，僅說：「離婚一直是兩敗俱傷的事情，我能做的就是不要口出惡言，説多了，真的會造成更多傷害，我不能再說了，抱歉。」
2020年小嫻公開認愛金剛，兩人還在屏東一起賣雞翅，不過這段感情僅維持1年多，2022年5月兩人在直播中宣布分手，但依然是好朋友。
小嫻為了體驗人生，2020年跑到屏東打工換宿，此後更愛上當地決定定居屏東，自此幾乎消失螢光幕前。近日，她接下音樂劇《唱吧！唱吧！》的參演邀約，也在臉書上分享心情，她提到，在演藝圈工作，很常會有被掏空的感覺，「不喜歡成為念稿子的機器人，也不喜歡那種不是從心出發的表演。這也是我堅持不再上節目的其中一個原因。」
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