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韓國瑜列不分區第一　林昶佐匪夷所思：30年前當時4個會期沒質詢

▲立委林昶佐、大安區立委參選人苗博雅陪同中正萬華立委參選人吳沛憶到台北市選委會登記。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲立委林昶佐、大安區立委參選人苗博雅陪同中正萬華立委參選人吳沛憶到台北市選委會登記。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者邱新博／台北報導

國民黨不分區立委名單19日出爐，由高雄市前市長韓國瑜列不分區排名第一。無黨籍立委林昶佐今（20）日受訪時表示「非常驚訝」，韓國瑜30年前擔任立委時，有4個會期沒有質詢，居然被國民黨當最好的；今日登記參選立委的台北市議員吳沛憶說，韓國瑜在過去非常多失言，未來若擔任立法院長，對國家形象有非常大傷害。

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林昶佐及社民黨大安立委參選人苗博雅今天上午陪同民進黨中正萬華立委參選人吳沛憶前往台北市選委會登記，並接受媒體聯訪。

對於韓國瑜列為國民黨不分區立委名單第一，林昶佐表示，「真的覺得讓人非常驚訝」，韓30年前當立委快10年，有4個會期完全沒質詢、開會，嘴上說最關心經濟，卻只在經濟委員會發言1次，若當年有公民監督國會聯盟，絕對被評價為「不稱職」與「待觀察」的立委，竟被國民黨當作是最好人選，令人匪夷所思。

至於這份被質疑「政二代」多的名單，林昶佐說，沒直接在名單中寫他們的父母是誰，就是想避開「政二代」標籤，黃昭順或其他大的政治家族二三代，有什麼好不敢講？為什麼不敢寫是哪個政治家族？

吳沛憶表示，這讓我們重新回復了對於韓國瑜的記憶，讓人回憶起2020總統大選時他有非常多失言的內容，若未來進入國會且擔任立院龍頭，對國家形象會有非常大的傷害。若回顧韓過去在立院的表現，質詢率始終不合格，人民已經給過他機會，過去當立委時就沒稱職表現。

吳沛憶指出，國民黨此時把韓國瑜列不分區立委第一名是很大的政治宣示，就是在告訴社會大眾，不分區立委提名人才標準不是以能力、是否適任為考量，而是政治算計為重，名單中還有許多長期壟斷台灣地方勢力的政二代，這樣的政治訊息已經相當清楚，對社會大眾、年輕人來說是很失望的。

▲立委林昶佐陪同中正萬華立委參選人吳沛憶、大安區立委參選人苗博雅到台北市選委會登記。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲立委林昶佐陪同中正萬華立委參選人吳沛憶、大安區立委參選人苗博雅到台北市選委會登記。（圖／林昶佐辦公室提供）

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