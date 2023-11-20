韓國瑜列不分區第一　林昶佐匪夷所思：30年前當時4個會期沒質詢

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對於韓國瑜列為國民黨不分區立委名單第一，林昶佐表示，「真的覺得讓人非常驚訝」，韓30年前當立委快10年，有4個會期完全沒質詢、開會，嘴上說最關心經濟，卻只在經濟委員會發言1次，若當年有公民監督國會聯盟，絕對被評價為「不稱職」與「待觀察」的立委，竟被國民黨當作是最好人選，令人匪夷所思。
至於這份被質疑「政二代」多的名單，林昶佐說，沒直接在名單中寫他們的父母是誰，就是想避開「政二代」標籤，黃昭順或其他大的政治家族二三代，有什麼好不敢講？為什麼不敢寫是哪個政治家族？
吳沛憶表示，這讓我們重新回復了對於韓國瑜的記憶，讓人回憶起2020總統大選時他有非常多失言的內容，若未來進入國會且擔任立院龍頭，對國家形象會有非常大的傷害。若回顧韓過去在立院的表現，質詢率始終不合格，人民已經給過他機會，過去當立委時就沒稱職表現。
吳沛憶指出，國民黨此時把韓國瑜列不分區立委第一名是很大的政治宣示，就是在告訴社會大眾，不分區立委提名人才標準不是以能力、是否適任為考量，而是政治算計為重，名單中還有許多長期壟斷台灣地方勢力的政二代，這樣的政治訊息已經相當清楚，對社會大眾、年輕人來說是很失望的。
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