中華職棒／回顧中職FA市場：史上僅3人成功轉隊 前2者與兄弟有關
樂天桃猿重砲陳俊秀在今（20日）宣布將行使自由球員資格，成為本季第2位行使自由球員權利的球員。回顧中華職棒過往歷史，行使後成功轉隊的案例少之又少，僅3人成功轉隊，其中前2次都和中信兄弟有關，球員分別為林智勝與鄭達鴻，最近一次為2020年的賴鴻誠，後者當時從富邦悍將轉戰樂天桃猿。
記者張志宇/綜合報導
台灣全壘打王林智勝是中職歷史上首位成功行使自由球員權利轉隊的選手，在當時以總額3年4500萬從Lamigo桃猿（樂天桃猿）轉戰中信兄弟，不僅成為史上首位透過該制度轉隊的球員，更成為中職首位「純本土」月薪破百萬的選手。
第二位則是鄭達鴻，同樣發生在2015年，當年以3年超過2000萬元價碼，從義大犀牛轉投中信兄弟，成為首位獲得2000萬合約的捕手，更一舉打破高志綱的紀錄，成為中華職棒史上最貴捕手，時至今日還尚未有人打破。
最後一位則是發生在3年前，當時樂天桃猿以2年、平均月薪將近40萬元左右的合約，成功延攬富邦悍將左投賴鴻誠。富邦球團則在當時挑走樂天桃猿隊內野手楊瑞承，並獲得新台幣234萬元轉隊費。
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