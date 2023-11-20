GD頭毛檢查「確定陰性」沒吸毒！國科搜給他清白 警察：繼續調查
韓流天團BIGBANG隊長G-Dragon（本名：權志龍、簡稱GD），日前被懷疑去年12月有吸毒，GD數次出面喊冤，並主動到案接受調查，今（20）日國立科學搜查研究院（簡稱：國科搜）還他清白，證實GD毛髮精密檢查結果為陰性。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據韓媒報導，國科搜近期跟仁川警察局表示，GD的頭髮毒品檢查結果呈現陰性反應，不過國科搜只透露毛髮鑑定結果，手腳指甲的部分尚未出爐。據悉，頭髮可根據長度來確認1年內是否吸毒，指甲分析可知道5至6個月前是否吸毒。
事實上，GD月中主動到案檢查時，簡易的試劑結果就是陰性，所以當時警方追加採集毛髮、手腳的指甲。
隨著國科搜的初步調查結果來看，現在「GD是否吸毒」網路風向也大轉，媒體甚至以「警察崩潰了」為新聞標題報導，網友認為此前已呈現陰性，卻緊迫追著GD調查，「是不是有點太過了？」警方則表示，等待指甲的檢查結果同時，為了確保其他證據，仍會繼續調查。
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