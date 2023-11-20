「這群人」YouTube擁358萬訂閱突停更！茵聲嘆：做了13年遇到瓶頸
擁有358萬訂閱人數的YouTube團體「這群人」出道至今13年，今年9月卻突然宣布停更（停止更新影片）消息，震驚台灣網紅界，相關傳聞不斷。其中，正妹成員茵聲就在節目上坦承，真的是遇到了瓶頸，再加上大家心有餘而力不足，時間很難搭上，才會有這樣的打算。
記者詹鎰睿／綜合報導
茵聲近日在節目《命運好好玩》談到「這群人」停更一事，她強調，「停更不等於解散，就是不更新作品而已！」至於為何停更？茵聲感嘆，其實做了13年已經遇到一個瓶頸，影片的哏、題材也都差不多了，再加上每個成員外務繁忙，大家合體拍片的時間完全搭不上，直呼：「大家都心有餘而力不足！」
至於外界傳聞的賺太多、利潤分不均而解散？茵聲則笑笑地說，如果真的是的話，早在10幾年前就分不均了，其實真正原因在於每個人都想要跳脫舒適圈，看看自己的可能性在哪裡，「想要安靜待在這群人也可以啊，但每個人都不想，都想對外挑戰自我！」
茵聲說，雖然「這群人」宣布停更，但公司團隊仍在運作中，「大家以為我們賺很多，其實我們是經營一間公司，算是中小企業，有20幾個員工」，目前正在走製作公司的路線，也會接外面的工作拍攝，「大家還是可以找我們拍片喔！」
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