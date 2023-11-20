今日來講股／拜席會、作帳行情發酵　專家：台股有機會挑戰前高　

國際大廠擴大投資！今年前10月外資投資台灣金額為近15年來第4高

▲今年1至10月核准僑外投資件數為1864件，年減8.18%，金額共計83億9852萬6000美元，年減27.35%。（圖／取自Pixabay）
▲今年1至10月核准僑外投資件數為1864件，年減8.18%，金額共計83億9852萬6000美元，年減27.35%。（圖／取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

今年1至10月核准僑外投資件數為1864件，年減8.18%，金額共計83億9852萬6000美元，年減27.35%。經濟部投審司說明，主要是因爲去（2022）年1至10月投資金額為近15年來新高，比較基期較高所致。

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然而，今年前10月投資金額仍為近15年來第4高，且國際知名大廠如德商允能、丹麥商沃旭、荷蘭商海龍、美商微軟、荷蘭商艾士麥（ASML）、美商Google、新加坡星展銀行等均持續擴大對台投資，顯示外資仍持續看好台灣投資環境。

今年1至10月核准新設公司件數為1015件，新設公司投資金額美金6億4,523萬1105元；核准新南向國家來台投資件數為518件，較上年同期增加35.60%，投資金額計美金24億8319萬2000元，年增28.59%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來台投資方面，件數為22件，年減43.59%，金額共計2673萬3000美元，年增25.60%。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來截至今年10月，累計核准陸資來台投資件數為1578件，核准投資金額計美金25億9298萬7000元。

對外投資方面，件數為467件，年增4.24%，金額計美金224億8344萬5000元年增169.88%，主要是因核准台積電以美金80億元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，及以歐元35億元投資德國EUROPEAN SEMICONDUCTOR MANUFATURING COMPANY （ESMC） GMBH、鴻海以美金8億餘元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、陽明海運以美金8億元增資新加坡陽明（新加坡）私人有限公司等大型投資案所致。

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