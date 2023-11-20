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到泰國養老！中國人「潤」到泰國置產　掀起曼谷買房熱潮

▲中國人在疫情後掀起泰國置產熱潮，開始一邊旅遊、一邊買房。圖為曼谷城市景觀。（圖／翻攝自臉書）
▲中國人在疫情後掀起泰國置產熱潮，開始一邊旅遊、一邊買房。圖為曼谷城市景觀。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年中國人開始用新創的流行語「潤（Run）」來形容「從中國出走」，除了歐美或加拿大，東南亞國家逐漸成為中國人海外置產的重鎮，其中泰國更因為地理環境優異、物美價廉和優質的房地產，成為中國人心中的置產勝地。

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《南華早報》報導，中國上海的房價和生活成本越來越貴，郊區房價可高達400萬人民幣（約新台幣1743萬6312元），市區一個單位的平均價格甚至還要高上一倍；相較之下，泰國的房價更經濟實惠，曼谷的繁華程度和生活機能都很好，住起來甚至比中國大部分的城市舒適，而且曼谷市中心的一個住屋單位，只需約60萬人民幣（約新台幣261萬5446元）。

根據《路透社》，許多中國人過去三年在中國嚴厲的防疫政策下隔離了三年，如今想在類似疾病爆發前，能搶先佈局並獲得更多保障，因此開始渴望在海外置產，而泰國擁有許多優秀的國際學校和醫療設施，逐漸吸引這些渴望擁有第二個家的中國人士。

旅遊業者更看準這波置產商機，推出「買房旅遊團」，不包含機票的報名團費從2500人民幣（約等同於新台幣1萬1014元）起跳，參加者可以在旅遊過程中順便看房，會安排幾個房地產供遊覽，並在看房的空檔讓團客們去觀光。

一名泰國房地產經紀指出，許多投資泰國房產的中國客戶，如今都鎖定價格超過200萬人民幣（約新台幣871萬6138元）的房屋項目。他解釋，這樣的預算在中國一線城市，只能買到簡陋房型的住房，地點也未必好。「然而，這筆錢能在曼谷市中心買到豪宅。因此，有些中國買家會賣掉家鄉的一間房，選擇在泰國置產退休。」

雖然今年前往泰國旅遊的中國遊客大幅度地減少，但手中資產較多的中國中產或上流階級，反而選擇在今年到泰國置產，購置的地點則以首都曼谷等主要城市為主，而泰國北部第一大城清邁，以及渡假勝地芭達雅同樣都是中國客的目標城市。

目前泰國政策規定，當地一棟公寓樓內可賣給外國人的單位不可超過49%，意思是假設一棟公寓大樓有100戶，每戶的面積皆相同，外國人則不得購買超過49戶。不過，外國人可以100％持有泰國的房子，且能獲得永久產權，不過購屋前仍要注意房產權力是地上權(Lease hold)還是永久權(Free hold)，因為泰國王室擁有許多曼谷市中心的土地，這類型的土地被歸類為「只租不賣」，因此部分曼谷的豪宅兜售時只能賣出「地上權」。

2022年10月，泰國政府開始允許外籍人士以個人名義在泰國置產，包括土地和房屋，外籍人士自此不再需要先在當地註冊泰國公司才可以購買產業，或同地主簽署長期租約，更激起了華人購買泰國房屋的意願。

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