OpenAI高層動盪未息！馬斯克呼籲 公布開除阿特曼原因
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI，已過週末接連傳出重大人事變動，執行長阿特曼（Sam Altman）、共同創辦人及總裁布羅克曼（Greg Brockman）陸續被解職或宣布辭職。截至目前為止，OpenAI高層狀態依然不明朗，有消息稱董事會有意將阿特曼和布羅克曼請回，以緩解投資人疑慮；但也有知情人士透露，董事會欲聘請Twitch創辦人謝爾（Emmett Shear）擔任CEO。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，OpenAI臨時CEO穆拉蒂（Mira Murati）計劃重新聘請2人，具體職務尚未確定，正在與董事會代表談判，大股東微軟、創投公司Thrive Capital等OpenAI的主要投資人，也都希望阿特曼能恢復職務，OpenAI團隊似乎正經歷嚴重的分裂與內鬥。
報導指出，阿特曼和布羅克曼19日都回到公司，參加與董事會的談判，阿特曼還在X（前稱為推特）平台上，曬出一張自己手持OpenAI訪客卡的照片，打下：「這是我第一次也是最後一次戴這東西。」
對於是否復聘阿特曼，知情人士聲稱，他曾表示願意回到OpenAI，但希望公司改變治理方式並撤換現任董事會成員，而董事會則表示，謝爾擁有獨特的技能、專業知識和人脈，更能推動OpenAI未來發展，僵局暫時無解。
針對OpenAI人事地震，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也首次公開表態，認為公眾有權知道為何董事會如此堅決，做出開除阿特曼的決定，如果真的關乎AI安全問題，那將會影響整個地球。