家樂福黑五限5天！3M冬被「殺5折」　Dyson吸塵器、iPhone15特價

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家樂福黑色購物節將於11月22日起開跑，門市限時5天至11月26日前，8大3C家電下殺優惠：
◾LG變頻雙門冰箱GN-HL567GB，原價34,490元、特價23999元（約6.8折）
◾SHARP智慧連網UHD液晶顯示器4T-C60DJ1T，原價22900元、特價19900元（約8.7折）
◾TECO東元洗衣機Ｗ131FW，原價12900元、94900元（約7.3折）
◾微星電競筆記型電腦Cyborg 15 A12VE-015TW，原價35900元、特價30900元（約8.6折）
◾Tefal特福香頌系列不鏽鋼湯鍋，寬20公分、304不鏽鋼材質，原價1280元、特價799元（約6.2折）
◾康生AI智能粉刺機，原價2980元、特價999元（殺3.3折）
◾艾柏專業名床正三線天絲乳膠獨立筒床墊，原價15888元、特價8888元（約5.6折）
◾BOSS TECH2開插3P高溫斷電PD+DC20w插座，原價549元、特價399元（約7.3折）
📍線上、APP｜11月24日起至11月26日前
◾3M暖冬被新2代發熱纖維-雙人，原價10,900元、特價5,555元
◾AOC 65U6425UHD 顯示器，原價20,999元、特價15,888元
◾LG 變頻濕拖清潔機器人R5-PROPLUS，原價12,900元、特價9,999元
◾Dyson Digital Slim Origin SV18紫吸塵器，原價16,900元、14,900元（結帳再有驚喜價）
◾APPLE iPhone 15 128G-黑色原價29,900元、特價28,400元
◾雙前開19吋USB旅行箱，原價3,499元、特價999元
家樂福線上購物創通路最高滿額回饋「33%」，11月24至11月26日包含進站抽10%＋品牌加碼回饋3%+全站最高18%折抵回饋+消費指定玉山家樂福聯名卡最高回饋12%。
家速配11月30日前，星期一至星期四單筆滿399元輸入折扣碼「黑五免運」；星期五至星期日單筆滿99元輸入折扣碼「NEW」；單筆滿699元，輸入折扣碼「黑五55」現折55元 ；單筆滿999元現折90元，輸入折扣碼「黑五90」；單筆滿1,299元現折10%，輸入折扣碼「黑五九折」。
此外，好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，首日「民生必需品優惠包」、「生鮮美食優惠包」，接下來每天都有不同限量折價商品，好市多也將於每天下午五點在台灣好市多 FB 和 IG 粉絲專頁以及下午六點好市多 APP 公佈隔天優惠商品。