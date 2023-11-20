林襄沉浸式寫真「1套69999元」成交了！女神超私密周邊害羞曝光
人氣啦啦隊女神林襄，日前推出全台灣首部「沉浸式寫真」，目前上線平台至今已突破50萬元的佳績。更有超狂的襄民（林襄粉絲官方名）大方買下要價6萬9999元的尊榮方案，林襄得知後超級感動。此外，在方案中還推出「襄香衣著御守」來回饋粉絲，有機會珍藏最私密的林襄。
記者詹鎰睿／綜合報導
與林襄合作推出「沉浸式寫真」的娛樂平台BEATDAY，今（20）日更特別加碼曝光好幾張林襄的「神祕剪衣照」，搶先公告募資好禮「襄香衣著御守」的獨特幸運祕方，原來御守裡面會放進林襄在拍攝時穿過的衣服布料，象徵著襄民與女神分分秒秒黏膩不分離。
而購買特定方案的襄民，甚至可以選擇特定部位，有機會珍藏最私密的林襄。林襄也透露自己曾求過御守，相信御守能夠守護愛情、幸運、平安，同時希望自己也能將私密的祝福傳遞出去，希望收到「襄香衣著御守」的襄民們都可以心襄事成、好運襄隨。
《林襄沉浸式寫真》募資開跑後，成績陸續攀升，近日更傳捷報，有人買下6萬9999元的尊榮方案。林襄得知消息後，激動表示：「第一次有沉浸式作品與大家見面，真的很感謝大家對我的應援與支持，尊榮方案包括VIP約會資格，期待能與大家約會！」
林襄害羞強調，這個頂級尊榮方案，除了可以享有和她約會的資格外，還可以獲得她的1:1等身壓克力立牌、壓克力小立牌、襄香衣著御守，甚至包含目前市面上最頂規的VR設備「VIVE XR Elite一體機」以及VR觀影券，因為數量非常有限，希望「鐵襄民」把握最後搶購時機。
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