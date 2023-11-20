《此時此刻》最愛不是謝欣穎！王柏傑伴13人極樂日本 下半身受傷
王柏傑今（20）日出席「唐寧茶」冬季發表會，剛和女友謝欣穎從日本回來，這是他們首次一起出國，但不是小倆口的甜蜜旅行，而是總共有14人的「星級旅遊團」，好兄弟楊銘威、修杰楷、方志友等人一起出發，但他才逛2天街腳就廢了「真的受傷耶！」回台後當然有和謝欣穎同看夯劇《此時此刻》，最愛的不是女友演出的單元，而是扮演「深櫃」的楊銘威搭配靦腆張軒睿主演單元，笑說：「想到他（楊銘威）私底下那個死樣子，戲裡跟他形象差很多，終於把他『那面』拿出來。」
記者蔡依庭／台北報導
34歲王柏傑新戲《美食無間》，宛如在拍美食節目，所以他今日是超稱職品牌好朋友，瘋狂置入，溫馨提醒吃美食要搭配唐寧茶，不但可以解膩，還能減少負擔。當然聊天話題少不了他女友謝欣穎的新戲《此時此刻》，在近期具有滿滿話題性，他說最喜歡是楊銘威和張軒睿主演單元，因為他們私下太熟了，笑說：「想到他（楊銘威）私底下那個死樣子！」
他誇好友演技一直以來都很讚，總之不是單純看他的死樣子才愛上。他叩關今年金馬獎最佳男主角獎，本周六即將揭獎，他超真心說：「這幾天沒遇到媒體都過得很好，不會一直想這件事。」他本來要去明治神宮求籤祈福，而且也答應傅孟柏要幫對方求個好運，結果因為腿太酸根本走不動，最後竟然是派出好友去求幫忙祈福。
平時他沒有什麼儀式感，但在過節過日還是會做做例行公事，目的就是「安太座」，日子也會好過一點。在被問到逼婚問題，他說：「先得獎再說，到時候再看看，先不要有預設。」但戒指應是還沒準備好，他還很驚訝原來婚戒可以不一定要有鑽石，他不敢擅自亂選，稱：「一定要有啊！」不過等要求婚時才要買。
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