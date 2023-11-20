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中華職棒／台鋼出手網羅陳俊秀？聯手王柏融為升一軍增添即戰力

▲樂天桃猿陳俊秀行使自由球員權利，下個賽季將升上一軍的台鋼雄鷹會出手網羅嗎？（圖／樂天提供）
▲樂天桃猿陳俊秀行使自由球員權利，下個賽季將升上一軍的台鋼雄鷹會出手網羅嗎？（圖／樂天提供）

記者路皓惟/綜合報導

樂天桃猿陳俊秀今（20）行使自由球員權利，轉隊費高達1095萬元，此舉可能引起台鋼雄鷹隊的關注。台鋼雄鷹即將在明年賽季加入一軍，正好需要一名經驗豐富的球員來提升團隊戰力。

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在中華職棒所採用的「FA分級制度」，由於陳俊秀屬於A級自由球員，轉隊費需要125%，為1095萬元。陳俊秀也是今年繼中信兄弟鄭凱文之後第二位行使的自由球員。

今年賽季陳俊秀出賽66場，雖然出賽場次寫下自2014年以來的新低，不過35歲的他打擊成績仍舊穩定，繳出.285/.414/.421打擊三圍，擊出7支全壘打和貢獻32分打點，也是樂天桃猿打線重要的火力輸出，並幫助球隊打進台灣大賽。

儘管轉隊費用不菲，但若陳俊秀能夠維持過往打擊水準，在市場不至於乏人問津，而且台鋼將在明年賽季加入一軍，對於一支新成軍的球隊來說，需要更多的資深選手帶領這群年輕小將，除了技巧和經驗上的傳承，也能為球隊帶來贏球文化。

值得一提的是，「柏融大王」王柏融在11月中宣布結束旅日生涯，若下個賽季回歸中職，也將轉投台鋼雄鷹，回到昔日教頭洪一中的麾下，如果再加上陳俊秀的加盟，以及先前透過交易取得的藍寅倫，台鋼打線將十分有看頭。

此外，陳俊秀生涯6度入選中職明星賽，在台灣是一名實力名氣兼具的球星，不僅能為台鋼戰績帶來幫助，更能為雄鷹帶來不少人氣，帶動周邊商品的收入，可說是一舉數得。

不過，考量到台鋼還有擴編選秀的情況，陳俊秀選擇行使自由球員（FA）權利也可能是一種策略，球員不僅能夠選擇合適的球隊，也能讓樂天桃猿省下18人保護名單的名額。無論台鋼是否會出手網羅，陳俊秀未來動向將成為今年中職自由市場的熱門話題之一。

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