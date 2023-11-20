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56歲衛福部司長賴向華疑天冷猝逝　冬天如何預防心肌梗塞、遠離風險？

▲56歲衛福部司長賴向華疑天冷猝逝　冬天如何預防心肌梗塞、遠離風險？
▲56歲衛福部司長賴向華疑天冷猝逝　冬天如何預防心肌梗塞、遠離風險？

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】衛福部口腔健康司司長賴向華11月19日凌晨，被妻子發現身體冰冷、失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，享年56歲。初步研判，可能是因為氣溫驟降引發急性心肌梗塞猝逝。

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根據國健署資料顯示，心臟疾病在111年十大死因排行中排名第二。近日天氣轉涼，氣溫變化大，容易誘發急性心肌梗塞發作，民眾應注意心血管疾病預防保健。

猝死多與心腦血管疾病有關　3危險因子應注意

雖然賴向華司長猝逝原因還有待進一步釐清，不過突然猝死的事件通常多與心血管、腦血管疾病有關，這類疾病可能會因為氣溫突然改變而引發。尤其有心血管疾病危險因子，如：三高、肥胖、抽菸等的民眾更需特別注意。

根據國健署資料顯示，有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」族群未來發生心臟病的風險會比一般人高，高血壓者未來5年內發生心臟病的機率是非三高者的1.9倍，高血糖為1.5倍，高血脂則為1.8倍。

此外， BMI（身體質量指數）≧24的心臟病風險是正常者的1.5倍，而男性腰圍≧90公分、女性≧80公分的腹部肥胖者，心臟病風險則為一般人的1.4倍。因此，體重過重、肥胖者也要注意。

另外，世界衛生組織也指出，吸菸是心血管疾病的主要病因，全球因心血管疾病而死亡的個案中，有約10%是因為吸菸、二手菸暴露。

如何遠離心血管疾病？　冬季天冷要注意哪些？

因此，民眾平時應注意體重、腰圍、三高控制，並透過戒菸、健康飲食、運動等來遠離危險因子，預防心血管疾病發生。高市聯醫心臟內科主治醫師戴大信也提醒，天氣寒冷時，不論在室內、室外，都要做好保暖措施，尤其年長者外出運動，一定要做好暖身。

另外，洗澡、泡溫泉時，也要避免溫差過大，國健署建議，糖尿病、高血壓、高血脂病患在泡湯時溫度勿超過40℃，而且千萬不要一下泡冷水，一下泡熱水，因為冷熱溫差大會使血管急速舒張、收縮，容易引發心肌梗塞或缺血性中風。

隨著生活、飲食型態改變，青壯年族群也有急性心肌梗塞猝死的風險，每個民眾都應注意，一旦出現胸悶、胸痛、左前胸或上腹部有壓迫感、呼吸困難、心悸、冒冷汗，合併有暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀發生時，應儘速就醫接受檢查和治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59962

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