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被老闆電還不夠！上班族慘遭「這病」電擊手指　拖下去手掌會萎縮

▲上班族若大拇指、食指或中指經常麻痺，要小心恐是「腕隧道症候群」作祟，常見症狀就是麻，像針刺或電到的感覺。（示意圖／取自unsplash）
▲上班族若大拇指、食指或中指經常麻痺，要小心恐是「腕隧道症候群」作祟，常見症狀就是麻，像針刺或電到的感覺。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

上班族經常使用滑鼠、手機，「電腦手」、「滑鼠手」也愈來愈多，患者的大拇指、食指或中指經常麻痺，對此醫師說，其實這就是腕隧道症候群，過去常見於需要大量手工或勞動的人身上，現在卻成了文明病，須避免反覆或長時間彎曲手腕，若嚴重則得開刀治療。

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新光醫院復健科主治醫師林於廷說，腕隧道可視為手腕裡的山洞，手腕骨頭則是地面，韌帶是山洞內的天花板，洞中穿梭的車輛則是手指的肌腱與支配手指的神經，車流順暢代表肌腱與神經可順暢滑動，但當塞車、空間變得擁擠時，神經會受到擠壓，這時就會產生症狀。

▲腕隧道症候群主要是因為肌肉腫脹壓迫導致。（示意圖／圖非當事人，取自 Pixabay ）
▲腕隧道症候群過去常見於大量手工或勞動的人身上，現在也成為文明病之一。（示意圖／取自 Pixabay ）
林於廷指出，腕隧道症候群最常見的症狀就是麻，會像針刺或電到的感覺，主要分布在大拇指、食指、中指，有時連無名指也受影響，但小指頭不會有問題，原因是小指神經走在另外一座山洞，腕隧道塞車不會影響其交通狀況，這也是初判是否為腕隧道症候群的方法之一。

此外，手指麻痺感也容易出現在夜間，或長時間維持同一姿勢不動，例如拿著手機、滑鼠或握著手把等，這時只要下意識甩甩手，症狀便會改善，但當壓迫嚴重，將影響手指的力氣和靈活度， 甚至連手掌肌肉都可能萎縮。

針對腕隧道症候群的治療，林於廷說，重度患者需要開刀才能放鬆山洞內天花板那層沾黏的韌帶，輕到中度則可用副木或超音波導引神經解套術來鬆開卡住的神經；超音波導引神經解套術是注射5%葡萄糖液到被壓住的神經周圍，進而緩解神經擠壓，而透過超音波則可清楚看到擠壓位置，接著精準放鬆韌帶沾黏處，使症狀迎刃而解。

不過林於廷也說，並非所有手麻都是腕隧道症候群，有可能與全身性疾病有關，也可能是頸椎或肩部的神經壓迫，或是情緒、壓力延伸，建議有類似症狀應積極就醫檢查，才能對症下藥。

🟡腕隧道症候群注意事項

📍操作鍵盤、滑鼠時注意坐姿高度，手肘應維持在90度或稍低位置，避免手腕過度伸展或彎曲。

📍使用器具不要過度出力。

📍工作過程中應適度休息或伸展。

📍有必要時更換適當的鍵盤與滑鼠。

📍避免拿太粗的筆桿，降低持握負擔。

📍 盡量不提重物。

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