Super Junior：要去高雄見老婆「還住2天」 粉絲花3880就能看到
韓團Super Junior（簡稱：SJ）距離上次全體來台，已是去年11月底的小巨蛋演出，相隔1年，SJ今（20）日宣布明年1月再來台灣，但這次是要攻進南台灣，將於1月27日、28日一連2天在「高雄巨蛋」舉辦粉絲見面會。
記者陳雅蘭／綜合報導
SJ成員圭賢今早傳出在音樂劇化妝間遇到持刀女子闖入，圭賢為了阻止女子揮刀不慎受傷，該女已被逮捕，警察表示凶手跟演員們皆不認識，是在看完表演後闖進化妝間，警方正在調查該女是否有精神疾病，以及從哪取得凶器。
圭賢今年7月與舊東家「SM娛樂」約滿不續約，他簽給柳喜烈的Antenna，但與SJ的活動仍會與「SM娛樂」合作進行；明年1月也會跟著SJ前進南台灣會粉絲，這也是他離開SM後，首度與寶島E.L.F.（粉絲名）見面。
《SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG》1月27日（晚間6點）、28日（下午4點）連兩天在高雄巨蛋舉行，票價為搖滾站區為6380元、座位區6380元、5880元、5380元、4880元、3880元（對號入座），門票11月26日下午3點在「拓元售票系統」啟售。
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