「賴蕭配」正式亮相　蕭美琴：我回來了、為了國家我會「蹽落去」

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對於賴清德的邀請，蕭美琴坦言陷入長考，是要留在最熟悉的位置，還是要在新的位置上迎接更高難度的挑戰，她回憶2010年曾面臨困難抉擇，就是前往花蓮投入補選，也開啟花蓮長達10年的耕耘，那段日子她上山下田、走遍花蓮大街小巷，雖面臨極度艱困政治環境，也感受花蓮基層溫暖，多年的汗水與歷練都是成長的養分，多年美好與挫折以及2020年落選，支持者為她落淚，都成就自己面向世界的勇氣。
蕭美琴說，她常說自己是「戰貓」，但也打趣稱賴清德競選總部的視覺設計都是狗，只有一隻貓，而外交就如同貓的步伐，踏出每一步都要小心翼翼，時而輕柔但堅定，在駐美期間堅守立場妥善處例議題，將台美關係最大化，讓理念相近的國家支持台灣與國際參與。
蕭美琴表示，但在俄烏戰爭後，台海也引起國際關注，全世界希望維持現況，但台海遭對岸片面改變，包括共機共艦侵擾介入選舉，相信大家深有所感也非常焦慮，台灣能否守住民主價值與台灣人能否決定自己未來，不只對台灣，對全世界都有深遠的影響。
蕭美琴說，國際局勢變化讓她明白眼前挑戰沒有迴避的空間，她上午向總統蔡英文、部長吳釗燮請辭駐美大使職務，全心投入總統選戰，自己會帶著過去每個崗位的歷練以及對國家使命，為台灣做更多、為台灣人民走更遠，也謝謝副總統賴清德以及台灣人民對她信心，願意在她肩膀上託付更沈重的責任，也謝謝總統蔡英文的努力和負責，「我是蕭美琴，我回來了，挺台灣我責無旁貸，為了我的國家，我會「蹽落去」一起打拚。」
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