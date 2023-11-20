宣布蕭美琴任副手　賴清德：是眾所期待、也是最好的決定

「賴蕭配」正式亮相　蕭美琴：我回來了、為了國家我會「蹽落去」

▲蕭美琴致詞時坦言接獲賴清德的邀約陷入長考，但國巨局勢變化讓她明白，眼前挑戰沒有迴避的空間。（圖／記者陳明中攝，2023.11.20）
▲蕭美琴致詞時坦言接獲賴清德的邀約陷入長考，但國巨局勢變化讓她明白，眼前挑戰沒有迴避的空間。（圖／記者陳明中攝，2023.11.20）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數54天，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（20）日下午於競總召開記者會，正式宣布競選搭擋蕭美琴。蕭美琴致詞時說，自認駐美大使是最佳的戰鬥位置，因此接獲副手邀請坦言陷入長考，但深知台灣能否守住民主價值，以及台灣人是否能夠決定自己的未來，對全世界都有深遠的影響，局勢變化讓她明白，眼前挑戰沒有迴避的空間，因此上午請辭大使一職後將全心投入選戰，「我是蕭美琴，我回來了，挺台灣我責無旁貸，為了我的國家，我會「蹽落去」一起打拚。」

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蕭美琴致詞時表示，過去這幾年在美國上架台灣，是總統蔡英文賦予她的任務，也自認是最佳的戰鬥位置，她在這個位置上全力以赴也不敢懈怠，過去3年4個月中，跟駐美代表處努力讓台美關係運作更加順暢，也盡力完成總統和台灣人民交付責任。

對於賴清德的邀請，蕭美琴坦言陷入長考，是要留在最熟悉的位置，還是要在新的位置上迎接更高難度的挑戰，她回憶2010年曾面臨困難抉擇，就是前往花蓮投入補選，也開啟花蓮長達10年的耕耘，那段日子她上山下田、走遍花蓮大街小巷，雖面臨極度艱困政治環境，也感受花蓮基層溫暖，多年的汗水與歷練都是成長的養分，多年美好與挫折以及2020年落選，支持者為她落淚，都成就自己面向世界的勇氣。

蕭美琴說，她常說自己是「戰貓」，但也打趣稱賴清德競選總部的視覺設計都是狗，只有一隻貓，而外交就如同貓的步伐，踏出每一步都要小心翼翼，時而輕柔但堅定，在駐美期間堅守立場妥善處例議題，將台美關係最大化，讓理念相近的國家支持台灣與國際參與。

蕭美琴表示，但在俄烏戰爭後，台海也引起國際關注，全世界希望維持現況，但台海遭對岸片面改變，包括共機共艦侵擾介入選舉，相信大家深有所感也非常焦慮，台灣能否守住民主價值與台灣人能否決定自己未來，不只對台灣，對全世界都有深遠的影響。

蕭美琴說，國際局勢變化讓她明白眼前挑戰沒有迴避的空間，她上午向總統蔡英文、部長吳釗燮請辭駐美大使職務，全心投入總統選戰，自己會帶著過去每個崗位的歷練以及對國家使命，為台灣做更多、為台灣人民走更遠，也謝謝副總統賴清德以及台灣人民對她信心，願意在她肩膀上託付更沈重的責任，也謝謝總統蔡英文的努力和負責，「我是蕭美琴，我回來了，挺台灣我責無旁貸，為了我的國家，我會「蹽落去」一起打拚。」

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