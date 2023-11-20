▲ 獨立設計師Sergiy Dvorntskyy對Bugatti SUV的想望，W12+四渦輪

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近幾年包括：Bentley、Rolls-Royce、Lambroghini、Ferrari都推出了SUV產品，大家就在思考那像Bugatti這樣的頂峰品牌，是否也會跟上潮流，不過Bugatti的設計總監 Achim Anscheidt去年就排除了該公司生產SUV的可能性，他表示Bugatti並不是一家注重大量生產的車廠，以利保持品牌稀有性與價值，如果他們考慮推出SUV，那目前旗下車型就必須比現在更有獨特性。
然而原廠不出沒關係，獨立設計師 Sergiy Dvorntskyy還是繪製一套自己發想的Bugatti SUV設計圖，並命名為Centurion。Centurion在外型上充滿著Bugatti的家族風格，攫取許多來自Chiron的元素，且絕對少不了Bugatti最具代表性的馬蹄形水箱護罩，整體身形與Bugatti曾經推出的EB 112四門豪華概念車也有幾分相似，引擎蓋上散熱孔保留碳纖維原色，搭配大尺碼輪圈與與車身同色的煞車卡鉗。
動力系統部分，Sergiy Dvorntskyy則對自己的作品配上有四渦輪的W12，輔以源自Rimac的電動馬達，，理論上能擁有2,150馬力與2,350Nm之扭力。
雖然至此都是Sergiy Dvorntskyy對對Bugatti SUV的預想，也許在趨勢推動或市場有所需求時，也沒有什麼事不會發生的。