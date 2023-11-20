中市選舉登記首日　莊競程搶頭香爭連任

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第11屆立法委員選舉，定於2024年1月13日舉行投票，申請登記期間為2023年11月20日至11月24日。
立法委員選舉登記首日，莊競程在太太方心慧與民進黨台中市黨部主委李天生，競選總幹事、市議員曾朝榮，市議員謝家宜團隊等人陪同下，完成登記作業。他表示，21日也將出席賴清德總統參選人陪同台中市立委參選人聯合登記造勢活動，展現綠營大團結氣勢，力拚8席全上。
莊競程指出，自己身為奶爸立委，深知年輕人養兒育女不容易，成功將育兒津貼翻倍加碼、也將「幼兒學前特別扣除額」從2.5萬元提高到12萬元，將育嬰留停津貼改為父母可同時請領並提高至八成薪，大幅減低爸爸媽媽的負擔。未來他也會繼續爭取育兒津貼再加碼至一萬元，推動公托公幼免費等措施，繼續當新手爸媽的後盾，讓年輕人敢生也能養。
莊競程提到，自己將會以預防醫學的專長，結合賴清德總統所提出的「健康台灣」願景，繼續守護長輩的健康。隨著台灣邁向超高齡化社會，無論是照護者以及被照護者，都有非常多的困難需要政府協助，他將努力推動：聘僱看護移工的審查標準放寬、爭取家庭看護者津貼補助、「在宅醫療」提高照護品質等政見，讓長輩得到更好的照顧，也讓照護者能有喘息並得到幫助。
本身是勞工之子的莊競程說，民進黨是最照顧勞工的政黨，這幾年隨著政府財政狀況改善，他已經爭取到千億經費撥補勞退基金，未來他將繼續努力推動「政府支付最終支付責任」入法。另外，他也要為「無一定雇主或自營作業者」爭取設置勞退專戶，每月由勞工自行負擔3%，政府提撥3%，保障廣大勞工的退休權益。
莊競程服務團隊高舉寫有「挺台灣TEAM TAIWAN」、「有志者是競程」、「專業勤快、理性問政」、「照顧長輩、愛護學童」手舉牌，並高呼「北屯北區挺競程」與「凍蒜、凍蒜、凍蒜」口號，吸引許多民眾注目。