李柏毅質詢左營設日照中心獲回應　陳其邁：短時間內一定完成

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李柏毅指出，新台17線在前行政院長蘇貞昌和立委劉世芳的努力下，與海軍進一步協調將中海門哨口內遷，預計於2026年完成全段通車。整個過程歷經3任總統、3任市長，直到現在才做出好的成果，顯示同一政黨在中央、地方互助的重要性，李柏毅也擔心明年選後出現變化，並要求市務必加緊時程，避免出現任何閃失的可能。
另外，近期引發熱議的中油宿舍區問題，李柏毅則強調，中油因過於保守導致許多建設推動有不確定性，讓當地長輩產生強烈的被剝奪感與不安全感，市府應鼓勵中油加速進行企業大樓與總部設置。
李柏毅也呼籲，若有機會當然要優先解決土地問題，自己會加速和市長與中油協調。在這些過程之前，市府應加速來打造中油宿舍區旗艦型日照中心，優先照顧宿舍區內所有長輩。此提議也獲得市長當場正面回應，允諾未來一定會照顧好宿舍區的居民，無論如何都會在最短的時間內完成日照中心建置，讓中油在地長輩們在宿舍區安好、安老。
李柏毅指出，蘇貞昌院長在2022年於中油汙染廠址地區宣示楠梓產業園區成立，這也代表著市府務必在台積電進駐前，規劃完善的交通動線，避免內湖、南港天天大塞車的窘境發生在高雄。另外，在新莊一路打通後，與現在正進行的翠華路拓寬工程、新台17線及楠梓交流道聯外引道，這些重大工程同步通車亦相當重要，希望市府能加緊協調作業，讓園區早一天做好準備、早一天發展地方。
李柏毅也指出，當年韓國瑜將煉油廠做賽馬場規劃，讓高雄差點錯過了台積電；日前這位國民黨不分區第一名的前市長，又同藍營小雞散佈「有飛彈部署的地方會被打最慘」的不實訊息，百般阻撓軍事設施進入左營，企圖混淆民眾視聽，拖累我國國防自主發展。
陳其邁也同意應尊重國防專業、尊重國防部作戰部屬，不該是受任何一人隨意評論而影響，如同我國軍港與反制武器研發也不會因中國反對就放棄，整體國防發展還是要基於國防自主、基於專業評估。