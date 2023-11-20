高雄輕軌五福臨門月台亮相　林欽榮：感受幸福圓滿氛圍

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林熺俊表示，本次提供之授權圖面及設計發想主要聚焦城市建築美學與自然和諧共存，並用自然、簡約的設計語彙，以福祿壽禧財五福臨門為主題，並取其諧音以五種動物來代表，分別為以「蝙蝠」象徵代表福氣，以「鹿」代表祿，即有擁善享福之意，「鶴」代表壽也有賀壽之意，「喜鵲」代表禧，擁有喜氣快樂之意，而「貓」代表財盼有招財貓之意。結合著最後一哩路的幸福圓滿意義，讓民眾在每一次等候不僅能感受高雄獨特之美，更享有別出心裁的幸福與祝福。
捷運局表示，大順路中央分隔島雨豆樹綠蔭隧道，是很多在地高雄人的記憶，輕軌工程以站就樹保留了回憶之餘，透過結合在地藝術的月台設計，預期將可重新形塑大順路整體景觀，也讓輕軌更貼近在地民眾生活，創造在地認同感，讓輕軌成為交通、觀光、樂活的多功能運具。
捷運局特別提醒民眾，輕軌C24站至C32站路段已開始進行行車測試，至明年元旦正式通車前，輕軌車輛將持續不定時於大順路段進行各項行駛測試，請用路人行經與輕軌共用路權的路口時，務必遵循交通號誌、交通標誌、標線指示及義交指揮通行，快速通過路口，以維整體交通順暢及行車安全。
環狀輕軌最後施工路段大順路(博愛路至中正路)，目前已進入最後一個里程碑，即將成圓。施工團隊將加速各項施工作業，持續朝輕軌年底成圓試營運目標邁進；新開通路段預計明年元旦後試營運，提供民眾免費搭乘，進出月台刷卡不扣款，預計試營運期間將持續至明年元宵節假期結束，歡迎民眾踴躍搭乘。