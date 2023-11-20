賴清德讚蕭美琴三特質　美返台「帶著對台灣滿滿的愛」

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賴清德說，蕭美琴在完成哥倫比亞大學學位後，年紀輕輕回到台灣從基層做起，擔任呂秀蓮助理、民進黨國際事務部主任，負責國際各項工作，也曾經接受民進黨徵召，到台北、花蓮艱困選區作戰 前後擔任4屆立委，又在2020年接受總統蔡英文懇託，擔任駐美代表一職。
賴清德表示，大家都深知，蕭美琴不管在哪一個工作，表現都非常傑出，只要跟她有稍稍認識，不難看出至少有三項特質，首先是從不為自己利害勝敗著想，願意犧牲奉獻，像在艱困選區花蓮，一蹲10年之久，贏得大家肯定支持。
其次是，蕭美琴是積極、認真、負責也全力以赴的人，過去3年4個月時間，蕭美琴擔任大使遭逢中美衝突、疫情期間台灣面臨挑戰，她運用專業與特質解決各項難題，美國贈送數百萬疫苗給台灣，台美成為互相信任最好的關係，都是她的貢獻。
最後則是蕭美琴是非常謙虛的人，不管在哪個工作，哪一個事件上做過犧牲 從來不對外人講，並引述《老子》「夫唯不爭，故天下莫能與之爭」，蕭美琴不爭，但國人知道這麼多年來她為國家所做的一切。
賴清德說，國際情勢和地緣政治複雜變化，在這種狀況下，全世界都在關注台灣這場選舉，全世界都想要知道，台灣人民在這場選舉當中，是信賴台灣，讓台灣在民主的道路上持續壯大前進，還是選擇依賴中國，走親中的路線，把台灣再次鎖進中國，而台灣禁不起紛亂，也沒辦法試驗，此時此刻，需要一個穩健、有歷練的掌舵者，在變局中掌握契機，持續堅持民主、和平、繁榮的道路。
最後賴清德允諾，自己與蕭美琴會穩穩地帶領國家走對的路，團結台灣，帶台灣走向民主和平、創新繁榮與公益永續的台灣，稱蕭美琴這趟回家的路「是守護台灣的路，更帶著對台灣滿滿的愛。」
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