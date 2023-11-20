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獨／捕獲野生日本女星來台北101嚐小吃　合作向井理NHK晨間劇爆紅

▲曾與《派對咖孔明》真人版男星向井理，合作NHK晨間劇《鬼太郎之妻》爆紅的日本女星松下奈緒，疑似低調來台北101拍攝節目，捕獲野生松下奈緒品嚐台灣小吃炒米粉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲曾與《派對咖孔明》真人版男星向井理，合作NHK晨間劇《鬼太郎之妻》爆紅的日本女星松下奈緒，疑似低調來台北101拍攝節目，捕獲野生松下奈緒品嚐台灣小吃炒米粉。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

曾與《派對咖孔明》真人版男星向井理，合作NHK晨間劇《鬼太郎之妻》爆紅的日本女星松下奈緒，疑似低調來台北101拍攝節目，今（20）日《NOWnews今日新聞》記者直擊，野生松下奈緒一現身美食街，引起現場民眾一陣騷動，只見她打扮休閒、揹著相機，坐在角落座位，細細品嚐台灣小吃炒米粉，吃到臉頰鼓起還對著鏡頭燦笑，引起粉絲圍觀。

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2010年以日本知名漫畫家「妖怪博士」水木茂的故事，翻拍的NHK晨間劇《鬼太郎之妻》，讓向井理爆紅成男神、更有「理想男友」之名，而劇中飾演水木茂伴侶──武良布枝的日本女星松下奈緒，也因與向井理飾演夫妻情深的溫婉互動，備受關注。

▲向井理接下《派對咖孔明》真人版「諸葛孔明」角色。（圖／派對咖孔明Twitter）
▲向井理接下《派對咖孔明》真人版「諸葛孔明」角色。（圖／派對咖孔明Twitter）
《NOWnews今日新聞》記者直擊，野生松下奈緒疑似低調來台北101拍攝節目，修長身形的她，被日方工作人員簇擁著一現身美食街，便引起現場民眾一陣騷動，只見松下奈緒打扮休閒，穿著藍白條紋襯衫搭配白色長褲與小白鞋，身上還掛著常在IG一起現身的紅色背帶相機。

▲捕獲野生日本女星松下奈緒，來台北101嚐小吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲捕獲野生日本女星松下奈緒，來台北101嚐小吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本女星松下奈緒IG可見，她隨身攜帶紅色背帶的相機採訪。（圖／翻攝自松下奈緒IG@matsushita_nao_official）
▲查看日本女星松下奈緒IG，可見她隨身攜帶紅色背帶的相機採訪。（圖／翻攝自松下奈緒IG@matsushita_nao_official）
鏡頭拍攝著松下奈緒一人，坐在台北101購物中心美食街角落座位，細細品嚐由工作人員端來的台灣小吃炒米粉。她開心大口吃著炒米粉，一度還吃到臉頰鼓起、對著鏡頭燦笑，絲毫不做作的模樣，引起粉絲圍觀，連美食街民眾也頻頻偷看討論。

▲捕獲野生日本女星松下奈緒，低調來台拍攝節目。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直擊野生日本女星松下奈緒，低調來台拍攝節目。（圖／記者蕭涵云攝）
▲松下奈緒在鏡頭前，大口夾起炒米粉品嚐，率真模樣很圈粉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲松下奈緒在鏡頭前，大口夾起炒米粉品嚐，率真模樣很圈粉。（圖／記者蕭涵云攝）
據了解，松下奈緒目前主要公開活動為，擔任大阪ABCテレビ製作的「朝だ！生です旅サラダ」節目主持人；也參與了日本NHK以吉永史漫畫作品為原著，改編的真人版電視劇《大奧》，將於今年秋季「醫療篇」中飾演田沼意次一角，與鈴木杏、仲間由紀惠等女星一同演出。

《NOWnews今日新聞》記者同時也向台北101求證，是否有松下奈緒來台拍攝的相關申請，目前尚未獲得業者回覆。

▲直擊日本女星松下奈緒，在台北101美食街為拍攝節目品嚐台灣小吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直擊日本女星松下奈緒，在台北101美食街為拍攝節目品嚐台灣小吃，吃到臉頰都鼓起、模樣可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲松下奈緒今天身上的藍白條紋襯衫，之前也曾於採訪產地時穿著。（圖／翻攝自松下奈緒IG@matsushita_nao_official）
▲松下奈緒今天身上的藍白條紋襯衫，之前也曾於採訪產地時穿著。（圖／翻攝自松下奈緒IG@matsushita_nao_official）

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