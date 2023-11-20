獨／捕獲野生日本女星來台北101嚐小吃 合作向井理NHK晨間劇爆紅
曾與《派對咖孔明》真人版男星向井理，合作NHK晨間劇《鬼太郎之妻》爆紅的日本女星松下奈緒，疑似低調來台北101拍攝節目，今（20）日《NOWnews今日新聞》記者直擊，野生松下奈緒一現身美食街，引起現場民眾一陣騷動，只見她打扮休閒、揹著相機，坐在角落座位，細細品嚐台灣小吃炒米粉，吃到臉頰鼓起還對著鏡頭燦笑，引起粉絲圍觀。
記者蕭涵云/台北報導
2010年以日本知名漫畫家「妖怪博士」水木茂的故事，翻拍的NHK晨間劇《鬼太郎之妻》，讓向井理爆紅成男神、更有「理想男友」之名，而劇中飾演水木茂伴侶──武良布枝的日本女星松下奈緒，也因與向井理飾演夫妻情深的溫婉互動，備受關注。
《NOWnews今日新聞》記者直擊，野生松下奈緒疑似低調來台北101拍攝節目，修長身形的她，被日方工作人員簇擁著一現身美食街，便引起現場民眾一陣騷動，只見松下奈緒打扮休閒，穿著藍白條紋襯衫搭配白色長褲與小白鞋，身上還掛著常在IG一起現身的紅色背帶相機。
鏡頭拍攝著松下奈緒一人，坐在台北101購物中心美食街角落座位，細細品嚐由工作人員端來的台灣小吃炒米粉。她開心大口吃著炒米粉，一度還吃到臉頰鼓起、對著鏡頭燦笑，絲毫不做作的模樣，引起粉絲圍觀，連美食街民眾也頻頻偷看討論。
據了解，松下奈緒目前主要公開活動為，擔任大阪ABCテレビ製作的「朝だ！生です旅サラダ」節目主持人；也參與了日本NHK以吉永史漫畫作品為原著，改編的真人版電視劇《大奧》，將於今年秋季「醫療篇」中飾演田沼意次一角，與鈴木杏、仲間由紀惠等女星一同演出。
《NOWnews今日新聞》記者同時也向台北101求證，是否有松下奈緒來台拍攝的相關申請，目前尚未獲得業者回覆。