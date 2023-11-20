唐寧茶邀王柏傑提前「加冕」！周六拚金馬60影帝：「害我好緊張」
英國皇室御用唐寧茶為慶祝英王查爾斯三世加冕，首波活動與台北大倉久和大飯店的桃花林餐廳攜手，結合唐寧茶鉑金茶款推出「唐寧茶加冕餐宴套餐」。並邀請入圍金馬獎男主角的戲劇男神王柏傑，擔任活動嘉賓。被追問周六將角逐金馬60影帝，王柏傑也笑說：「你們一直問害我好緊張。」
實習記者曾郁淇／綜合報導
出道17年的王柏傑近期人氣高漲，今年以《疫起》一舉拿下北影最佳男主角，還入圍第60屆金馬獎男主角。近期在NEFLIX影集《美食無間》飾演愛吃也懂吃的「殺手」，廣受影迷喜愛，這次出席唐寧茶的冬季發表會，為唐寧鉑金茶款入菜的「唐寧茶加冕餐宴套餐」開箱，王柏傑現場品嘗「澄清雞湯瑤柱燉花膠」，直呼好喝。
對於11月25日（周六）登場的金馬獎，以《疫起》角逐最佳男主角獎的王柏傑坦言，對於獎項抱持「順其自然」的態度，他表示：「能拿到北影的這個獎已經很不容易，很感恩、也很知足，接下來能不能拿金馬就順其自然。」他也開玩笑說：「你們一直問害我好緊張。」
除了推出「唐寧茶加冕餐宴套餐」，唐寧茶也新出3 款限定禮盒，不只包含唐寧茶包，更隨附精油擴香組、皇室夥伴系列可愛動物吊飾、歐士浮雕玻璃罐、藝術家設計杯墊等精美小物，即日起正式開賣。
被評選為2023年國產茶及咖啡「十大飲享禮」之一的紅烏龍合作社，推出「紅烏龍茶曜日、紅烏龍核桃糕禮盒」，以曜日紅烏龍茶清澈深沈的浪漫滋味，配上紅烏龍核桃糕，將紅烏龍的魅力展現得淋漓盡致。