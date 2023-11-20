「狗仔」葛斯齊遭判須賠償大小S共60萬元 北院公布理由
「狗仔」葛斯齊今年6月間因公開指稱「有藥頭確實認識大小S」遭大小S求償，台北地院今（20）日判決，葛斯齊應給付大小S各30萬元，共60萬。根據判決理由，法官認為，葛斯齊的言論已屬事實陳述，應盡合理查證，但葛斯齊只是偶然在酒店聽聞自稱藥頭的人的陳述，又未經合理查證，率然在節目中轉述，足以影響大小S的社會評價，須負起賠償責任。
記者潘千詩／台北報導
北院表示，葛斯齊稱「某藥頭告知他曾經透過黃姓男藝人轉手毒品給大小S」屬事實陳述，已涉及真實與否的問題，就事實陳述，葛應盡合理查證義務；且依葛提出各項證據，如：新浪新聞媒體投票結果，無法作為判斷事實存否的適格條件，其他媒體所報導則與葛的言論無關。
至於錄音紀錄及譯文，法官認為，只能證明葛斯齊曾在酒店聽聞一名男子談過這件事，卻不足以證明該男子稱「有藥頭曾經透過黃姓男藝人轉手毒品給大小S」為真。
葛斯齊另抗辯，之前張蘭、汪小菲、黃子佼等人已在媒體上公開陳述大小S吸毒或服用限制性藥物，不見她們提起訴訟，但張蘭等人的言論未經證實真偽，即使沒有被告，也只是大小S未提告行使權利，不能推認「原告已無不吸毒之名譽」。