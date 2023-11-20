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好市多黑五第2天優惠！行李箱現折2000元　Dyson涼暖風扇折1000元

▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，首日「民生必需品優惠包」「生鮮美食優惠包」，接下來每天都有不同限量折價商品，官方也提早於FB曝光第二天優惠商品，包括黑鑽會員限定的行李箱現折2000元外，一般會員也有Dyson涼暖風扇、行車紀錄器、適樂膚也特價。

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▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）
▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）
▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）
▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）
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▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）
▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）
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▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）
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