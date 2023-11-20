好市多黑五第2天優惠！行李箱現折2000元　Dyson涼暖風扇折1000元

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，首日「民生必需品優惠包」、「生鮮美食優惠包」，接下來每天都有不同限量折價商品，官方也提早於FB曝光第二天優惠商品，包括黑鑽會員限定的行李箱現折2000元外，一般會員也有Dyson涼暖風扇、行車紀錄器、適樂膚也特價。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）▲好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場。（圖／好市多）直擊／好市多黑五首日才20人！頭香：意外自己排第一 優惠商品曝好市多黑五首日優惠商品！電視折6萬、液體衛生棉 民生特價清單好市多黑五「熟食、生鮮」優惠！無骨牛肩排殺89折 綜合壽司特價好市多黑五優惠！iPhone 15「下殺9折省4000元」 10萬元電視搶光