最高級酸！蕭美琴堅持APEC後宣布 賴清德：沒想到「還是第一名」
民進黨總統參選人賴清德今（20）日正式宣布副手人選為駐美大使蕭美琴，賴清德受訪時被問及何時邀請蕭擔任副手時，回應說早在去年初出訪宏都拉斯時就曾詢問，不過當時沒有得到答覆，直到自己正式獲得提名，也透過不斷溝通才同意，而過程中蕭美琴要求一點就是希望完成APEC（亞太經濟合作會議）後再來宣布，時間推算恐怕就是11月20日，當時認為應該是所以政黨中最後一組宣布副手，沒想到還是第一名。高級酸國民黨、民眾黨，讓在場媒體聽聞大笑。
記者陳威叡／台北報導
外界好奇何時邀請蕭美琴擔任副手，賴清德表示，大概是在去年初去宏都拉斯的時候，曾經跟蕭美琴請教，若有機會得到民進黨提名，是否能邀請擔任副手，不過當時沒有得到答覆，後來獲正式提名後，透過不斷溝通，最後才同意。
賴清德也說，過程中有一點可以證明蕭美琴的責任感，蕭要求一點就是希望完成APEC（亞太經濟合作會議）後再來宣布，時間推算恐怕就是11月20日，當時認為應該是所以政黨中最後一組宣布副手，沒想到還是第一名，「現在其他政黨不要說副總統候選人，總統要不要登記都不知道。」
蕭美琴則說，當時陪同去宏都拉斯，賴清德有提到這個話題，而自己一直沒有覺得賴在當真，沒有去認真思考，直到最近幾個月，諸多各界友人不斷溝通，讓她也陷入長考，因為美國工作責任非常重要，在不同歷史階段該扮演什麼角色，必須認真思考的問題。