NBA／不給面子！詹皇跨界評NFL　卻被鋼人球星反嗆：少管美式足球

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Heyward在他播客節目《不僅僅是足球》中回擊道：「這些人在評判誰？他們不在這聯盟中，能看懂比賽嗎？為此我們付出了太多的努力，很多人奉獻了一切努力做好防守。」
James在今年賽季初以120:101輸給奧蘭多魔術隊後，拿湖人和鋼人進行了比較，「現在我們就像匹茲堡鋼人隊一樣，他們目前在本賽季還沒有超過任何對手，但已經取得了不少勝利。」
詹皇還舉《Elias Sports Bureau》給出數據為例，在擊敗田納西巨神後，鋼人是史上第34支在例行賽在前8周每場比賽碼數皆遜於對手，卻仍能維持5成勝率以上的球隊。
對此Heyward嗤之以鼻，他說：「我愛LeBron，但是老兄，你還是少管美式足球吧，我的朋友。6勝3敗就是6勝3敗。」
他也特別不滿意外界認為他們「贏得醜陋」這一點，「什麼叫贏得漂亮？對我個人來說『贏得漂亮』的重要性被高估了。人們說『漂亮』就是得分很高，對嗎？ 「贏得漂亮」難道不能是防守佔據主導地位，並確保我們能夠在正確的時間打出正確的比賽嗎？你的進攻也能發揮相應地作用嗎？我討厭我們已經到了這樣的地步，『哦，我們打不贏這支球隊，所以我們要搞小圈圈，不同意他們獲勝的方式。』沒關係。你打美式足球是為了贏得比賽。沒有其他的了。贏得比賽。離開球場。繼續前進。」