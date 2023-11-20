回鍋破局！OpenAI前執行長阿特曼將轉投微軟懷抱 領導新研究團隊
OpenAI前執行長，有「ChatGPT之父」之稱的阿特曼（Sam Altman），上週突然被OpenAI解職，讓外界大為震驚。OpenAI共同創辦人及總裁布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職，本來有消息傳出稱OpenAI有意挽回兩人，但最終確定回鍋破局，阿特曼與布羅克曼攜手轉戰微軟陣營，將領導新的AI研究團隊。
記者倪浩軒/綜合報導
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）今（20）日在X（前為推特）發文表示，「非常高興地宣布，阿特曼和布羅克曼與其同事們將一起加入微軟，領導一個新的高階AI研究團隊。我們期待能迅速採取行動，為他們提供成功所需的資源」。
納德拉也強調，微軟與OpenAI的合作夥伴關係沒有改變，將繼續與OpenAI的新領導團隊合作。納德拉更直指Twitch的聯合創辦人席爾（Emmett Shear）就是OpenAI的新任CEO。
OpenAI將阿特曼解職時，理由是「阿特曼與董事會溝通始終不坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力」。之後臨時CEO穆拉蒂（Mira Murati）計劃重新找回阿特曼與布羅克曼，但是OpenAI內部似乎面臨嚴重分歧，最終僵局無解，阿特曼與布羅克曼轉戰微軟，替整個科技鉅頭之間的AI開發競爭生態系投下震撼彈。