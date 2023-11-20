等妳好久了！綠基層颳蕭美琴旋風 江肇國高掛賴蕭配看板
民進黨總統參選人賴清德今（20）日下午宣布蕭美琴擔任副手，綠營隨即掀起蕭美琴旋風，許多綠委在臉書貼與蕭美琴的同框照，台中市立委參選人江肇國動作飛快，南區服務處已換上賴蕭配與自己合體的看板，他還在臉書發10年前蕭美琴擔任立委時、推薦他參選市議員的影片，歡迎她入陣。
記者顏幸如／台中報導
江肇國在賴蕭配宣布的第一時間更換看板，希望呈現民進黨做足準備、兩位母雞帶領候選人爭取支持的大團結氣勢。他也在臉書貼出10年前自己以立院助理身份競選議員時，蕭美琴在立法院為自己拍攝的推薦影片。江肇國說，10年前他們是議員和立委的戰友；10年之後希望是立委和行政團隊的戰友。
江肇國指出，全國民眾都肯定這幾年台美之間的感情，是繼1979年斷交以來最好的時刻，蕭美琴在美國與不同政黨的國會議員培養絕佳默契和友好關係，不管從經貿關係或疫情期間的疫苗捐助、國會議員高頻率來台參訪，都能看見蕭美琴的努力。
江肇國強調，自蕭美琴上任駐美代表後，台灣廣獲世界各國肯定，擁有絕佳外交成績的蕭美琴，絕對是賴清德最佳搭檔不二人選，不僅是民眾等待已久的好消息，對於同黨各區立委的選情也會帶來正面加分效果、讓台灣在國際上曝光的機會大增。