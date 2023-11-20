名家論壇》單厚之／民眾黨的失敗主義者們

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好不容易談成的「藍白合」又退回原點，對民眾黨和柯文哲都是最糟的結果，比起一開始就不談還要糟得多。而從已經觸及「聯合政府」又退回原點，這決策反覆的背後，其實凸顯的是民眾黨的鷹派們，本質上都是「失敗主義者」，只看得到風險和失敗，永遠看不到機會和發展。
柯文哲和民眾黨應該不會天真到認為自己獨立參選能打敗賴清德，民眾黨之所以會覺得自己選比「藍白合」更好，顯然是認定藍白合也無法擊敗賴清德。既然結果都是輸，當然「寧為雞口、不為牛後」，自己選可以保持政黨主體性，更大程度的滿足支持者的情感需求，鞏固民眾黨的基本盤。
民眾黨認為「藍白合」有失去政黨主體性、流失年輕選票的風險，卻完全沒有看到「藍白合」也是民眾黨擴大基本盤的機會。
眾所周知，民眾黨是一個都會型、頭重腳輕的政黨，在年輕人的支持率很高，中老年人的支持度很低，北部的支持度很高，中南部的支持度很低。這對民眾黨未來發展是很大的問題，民眾黨至今也沒有任何解方。
可以想見，如果「侯柯配」能夠成局，柯文哲和侯友宜一定是一種平起平坐、各自作戰的關係，雙方可能到選舉結束都不會合體幾次。而以柯文哲的口才，如果稍微節制、不荒腔走板的話，很可能是藍營立委候選人更愛的「母雞」，走到哪裡都會受到國民黨立委候選人的熱烈歡迎。
這背後帶來的是更多與民眾對話的機會，很多原本對柯文哲和民眾黨抱有敵意的藍軍支持者，會因為覺得我們是「同一國」的，而聽得下柯文哲的話；當支持者在台下高喊「XXX當選、柯文哲當選、侯柯配當選」時，必然有些人會考慮將政黨票投給民眾黨。而這些選民是原本柯文哲很難接觸到，也不容易打開心扉的。
組織和基層一向是民眾黨的弱項，如果藍白能夠合，民眾黨其實會有機會瞭解藍軍的基層，並且建立一定程度的信賴關係，作為民眾黨未來發展的基礎。而如今藍白撕破臉，自然也就沒有這樣的機會。
其實從民眾黨的角度，不管藍白合不合，今年的大選都是「棄總統、拼立委」，差別只在於和國民黨撕破臉自己拼，還是跟國民黨一起拼。如今證實民眾黨雖然年輕，思想卻很僵化，眼界也不足，只看得到一時的危機，卻對長遠發展缺乏想像力，動輒就退回同溫層、固守基本盤。很難想像這樣充滿失敗主義的領導階層，能夠帶領民眾黨走向成功。
●作者：單厚之／資深媒體人
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