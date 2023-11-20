泰勒絲生涯已拿39座「告示牌音樂獎」！摩根沃倫奪11獎成最大贏家

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摩根沃倫今年發行的第三張專輯《One Thing at a Time》不僅曾狂霸告示牌專輯榜16周冠軍，當中的單曲〈Last Night〉同樣強佔告示牌單曲榜16周第一，超狂的榜單成績也讓他不負眾望在本屆抱回11座大獎，他表示：「無論我今天是帶10座還是0座獎項回家，我保證我都會保持初心，我會在每一晚、每一次我進錄音室做音樂時投注我的一切，這些獎是獻給我的粉絲的！」摩根沃倫同時也帶來歌曲〈98 Braves〉的演出；另外人氣韓團Stray Kids、NewJeans、天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、拉丁小天后卡蘿姬（Karol G）等人也都在本屆有精采演出。
【2023 BBMA 重點得獎名單】
年度藝人 Top Artist
泰勒絲 Taylor Swift
年度新人 Top New Artist
查克布萊恩 Zach Bryan
年度男藝人 Top Male Artist
摩根沃倫 Morgan Wallen
年度女藝人 Top Female Artist
泰勒絲 Taylor Swift
年度組合 Top Duo/Group
Fuerza Regida
年度單曲榜藝人 Top Hot 100 Artist
摩根沃倫 Morgan Wallen
年度專輯榜藝人 Top Billboard 200 Artist
泰勒絲 Taylor Swift
年度串流藝人 Top Streaming Songs Artist
摩根沃倫 Morgan Wallen
年度歌曲銷量藝人 Top Song Sales Artist
泰勒絲 Taylor Swift
年度電台歌曲藝人 Top Radio Songs Artist
泰勒絲 Taylor Swift
年度全球 200 大單曲榜藝人 Top Billboard Global 200 Artist
泰勒絲 Taylor Swift
年度全球 K-Pop 藝人 Top Global K-Pop Artist
NewJeans
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