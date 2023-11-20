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泰勒絲生涯已拿39座「告示牌音樂獎」！摩根沃倫奪11獎成最大贏家

▲泰勒絲（左圖）生涯已拿39座「告示牌音樂獎」，摩根沃倫奪11獎項成最大贏家。（圖／環球音樂）
▲泰勒絲（左圖）生涯已拿39座「告示牌音樂獎」，摩根沃倫奪11獎項成最大贏家。（圖／環球音樂）

記者黃雅琪／綜合報導

美國一年一度音樂盛會告示牌音樂獎（Billboard Music Award，簡稱BBMA）於台灣時間今（20）日揭曉，鄉村天王摩根沃倫（Morgan Wallen）奪下「年度男藝人」、「年度單曲榜藝人 」等11項大獎成為本屆最大贏家；入圍20項的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也拿下「年度藝人」、「年度專輯榜藝人」等10項大獎，成為本屆女歌手之最，生涯已累積39座獎項，成為史上獲獎最多的歌手。

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▲泰勒絲入圍本屆告示牌音樂獎20項大獎，成為入圍大贏家，而她也於今（）日推出重製專輯《1989（泰勒絲全新版）》。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲生涯已經拿下39座告示牌音樂獎。（圖／環球音樂提供）
泰勒絲加上本屆10項獎項入袋後，生涯共累積39座告示牌音樂獎，而樂壇冠軍王德瑞克（Drake）在本屆拿下5座，一樣共累積39座，兩人並列大會史上得獎數最高歌手。泰勒絲發表得獎感言時特別感謝粉絲，表示這一切沒有樂迷都不可能達成：「告示牌的結果反映了你們平常的收聽以及熱愛的內容，感謝你們今年讓我的巡演『The Eras Tour』如此奇幻，你們支持了我的演唱會電影，你們在意我的重錄作品，我真的非常愛你們！有你們一直在我身邊並在乎我所做的音樂，我感覺我是世界上最幸運的人！」

▲「告示牌音樂獎」得獎名單揭曉，鄉村天王摩根沃倫狂掃11項成大贏家。（圖／環球音樂）
▲「告示牌音樂獎」得獎名單揭曉，鄉村天王摩根沃倫狂掃11項成大贏家。（圖／環球音樂）
▲德瑞克本屆拿下5座告示牌音樂獎，與泰勒絲一樣累積了39座大獎。（圖／環球音樂）
▲德瑞克本屆拿下5座告示牌音樂獎，與泰勒絲一樣累積了39座大獎。（圖／環球音樂）
摩根沃倫今年發行的第三張專輯《One Thing at a Time》不僅曾狂霸告示牌專輯榜16周冠軍，當中的單曲〈Last Night〉同樣強佔告示牌單曲榜16周第一，超狂的榜單成績也讓他不負眾望在本屆抱回11座大獎，他表示：「無論我今天是帶10座還是0座獎項回家，我保證我都會保持初心，我會在每一晚、每一次我進錄音室做音樂時投注我的一切，這些獎是獻給我的粉絲的！」摩根沃倫同時也帶來歌曲〈98 Braves〉的演出；另外人氣韓團Stray Kids、NewJeans、天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、拉丁小天后卡蘿姬（Karol G）等人也都在本屆有精采演出。

【2023 BBMA 重點得獎名單】
年度藝人  Top Artist
泰勒絲 Taylor Swift


年度新人  Top New Artist
查克布萊恩 Zach Bryan


年度男藝人  Top Male Artist
摩根沃倫 Morgan Wallen


年度女藝人  Top Female Artist
泰勒絲 Taylor Swift


年度組合  Top Duo/Group
Fuerza Regida


年度單曲榜藝人  Top Hot 100 Artist
摩根沃倫 Morgan Wallen


年度專輯榜藝人  Top Billboard 200 Artist
泰勒絲  Taylor Swift


年度串流藝人  Top Streaming Songs Artist
摩根沃倫  Morgan Wallen


年度歌曲銷量藝人  Top Song Sales Artist
泰勒絲 Taylor Swift


年度電台歌曲藝人  Top Radio Songs Artist
泰勒絲 Taylor Swift


年度全球 200 大單曲榜藝人 Top Billboard Global 200 Artist
泰勒絲 Taylor Swift


年度全球 K-Pop 藝人 Top Global K-Pop Artist
NewJeans

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