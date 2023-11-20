黃文益揭「兒22用地」爭議真相　籲勿混淆視聽讓民代揹鍋

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黃文益強調，民眾向他陳情，他依法協調公務機關，處理過程一切合法，惟當時沒有改變關鍵因素，該案始終沒有進展。直到2021年11月，地主自行委託律師向法制局提出大法官釋字第776號解釋，隔年3月經發局以大法官解釋解除該地市場投資興辦的三合一管制，地主又向經發局申請恢復為公共設施保留地，經市府都委會的專案小組審議後，2023年5月依法核准兒22用地為公共設施保留地。
黃文益指出，該案轉折過程與他無關，但他認為地主的財產權益應受到憲法保障，居民的公園需求也要得到重視，要求市府要有能力解決問題、拿出具體行動，不管是徵收公保地、以地易地或另闢公園供居民使用，過去都有成功的相關案例，而不是硬凹人民財產供大眾使用，或是甩鍋給民意代表當壞人揹鍋。
林欽榮也表示，該案經詳細查核後，證實黃文益確無參與都委會會議，也無外聘委員遭關切之事實。另外，林欽榮說，先前已責成養工處向地主協商維持公園開放使用，或市府用一年127萬元向其承租，惟地主繁多拒絕，希望市府徵收該地，但徵收價格無共識才形成僵局。
林欽榮強調，作為負責任的政府，當場責成都發局研議用《都市計畫法》的24條「自擬細部計畫」或50-2條「以地易地」等方式，並表示不必等到通盤檢討，市府會以兼顧地主權益與居民需求的個案方式協助處理。
黃文益認為，由於該案涉及市議員接受民眾陳情，但有市府養工處人員錯誤解讀，指控市議員施壓將兒童遊戲場變更為「公共設施保留地」，造成不知情民眾對民代的謾罵與誤會。事涉民代問政職責，黃文益也邀集民進黨市議員江瑞鴻、林智鴻、李雅慧、鄭孟洳、黃飛鳳、李雨庭、張漢忠及林志誠等八位議員聯席參與。