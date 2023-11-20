剛開幕滿一個月！超派炸雞汐止店突公告「無限期歇業」：要吃趕快
10月初「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」新竹分店，被網紅Toyz爆料「倒此一油 」事件，後續衛生局進行開罰，也各自推出優惠促銷，爭議便黯然落幕。不料今（20）日超派炸雞-汐止分店卻無預警公告，將從明（21）日起「無限期歇業」，消息曝光也引發網路熱議。
記者潘毅／綜合報導
先前「超派炸雞店」新竹分店惹出「倒此一油 」事件時，當時還在試營運的汐止分店也衰捲風波，Google評論區被跑錯棚的網友灌負評，該分店也在10月7日時發文表示：「汐止店不方便回應影片的部分，畢竟不清楚事情經過及內容」，同時發出店內與店外的環境衛生情況，表示汐止店一切都有遵守相關規定，也是很在意食物的品質。
到了10月15日，超派炸雞汐止店正式開幕，當時現場也出現大批的嚐鮮民眾排隊購買，盛況空前。然而正式營運一個月多，今（20）日汐止店臉書卻無預警發出公告表示：「明（21）天最後一天營業囉，明天食材賣光，將無限期歇業，還沒吃到的趕快喔」，但未說明歇業原因。
不少顧客得知消息後。也紛紛打氣「最後一天營業去買雞腿丁、大魷魚真的很好吃」、「為什麼，我還想吃耶」、「才開一個月耶，是因為缺工嗎」。