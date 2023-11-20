最強森林遊樂園不是阿里山！新霸主120萬人朝聖　台灣人改玩這裡

剛開幕滿一個月！超派炸雞汐止店突公告「無限期歇業」：要吃趕快

▲今（20）日超派炸雞-汐止分店卻無預警公告將「無限期歇業」，消息曝光也引發網路熱議。（圖／取自臉書超派炸雞汐止店）
▲今（20）日超派炸雞-汐止分店卻無預警公告將「無限期歇業」，消息曝光也引發網路熱議。（圖／取自臉書超派炸雞汐止店）

記者潘毅／綜合報導

10月初「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」新竹分店，被網紅Toyz爆料「倒此一油 」事件，後續衛生局進行開罰，也各自推出優惠促銷，爭議便黯然落幕。不料今（20）日超派炸雞-汐止分店卻無預警公告，將從明（21）日起「無限期歇業」，消息曝光也引發網路熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
先前「超派炸雞店」新竹分店惹出「倒此一油 」事件時，當時還在試營運的汐止分店也衰捲風波，Google評論區被跑錯棚的網友灌負評，該分店也在10月7日時發文表示：「汐止店不方便回應影片的部分，畢竟不清楚事情經過及內容」，同時發出店內與店外的環境衛生情況，表示汐止店一切都有遵守相關規定，也是很在意食物的品質。

▲先前「超派炸雞店」新竹分店惹出「倒此一油 」事件時，超派炸雞汐止店過去曾發出環境衛生照片。（圖／取自臉書超派炸雞汐止店）
▲先前「超派炸雞店」新竹分店惹出「倒此一油 」事件時，超派炸雞汐止店過去曾發出環境衛生照片。（圖／取自臉書超派炸雞汐止店）
到了10月15日，超派炸雞汐止店正式開幕，當時現場也出現大批的嚐鮮民眾排隊購買，盛況空前。然而正式營運一個月多，今（20）日汐止店臉書卻無預警發出公告表示：「明（21）天最後一天營業囉，明天食材賣光，將無限期歇業，還沒吃到的趕快喔」，但未說明歇業原因。

不少顧客得知消息後。也紛紛打氣「最後一天營業去買雞腿丁、大魷魚真的很好吃」、「為什麼，我還想吃耶」、「才開一個月耶，是因為缺工嗎」。


「到此一油」序章啟動！Toyz與超哥同框照曝光　粉絲驚：場面超派

致敬超哥！Toyz「超PINEAPPLE冰茶」10/28起開賣了　超派原價曝光

台中香酥雞店超派！大份優惠價220被嫌貴　老闆嗆客「窮一輩子」

超派黑貓「亮出獠牙」化身黑豹！下一秒被肉泥收服　表情變化萌翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞