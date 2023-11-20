「阿根廷川普」是誰？拿電鋸競選誓言炸毀央行　民粹反英雄寫歷史

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米雷伊盟友的這個比喻顯然是有所美化，事實上，米雷伊的綽號是「瘋子（El Loco）」，以經常罵髒話與在競選舞台上揮舞電鋸出名，電鋸後來變成米雷伊最強烈的個人意象，因為他誓言要斬斷腐敗的「國家機器」，炸毀阿根廷央行，用美元取代披索。
根據《EuroNews》報導，米雷伊的造勢大會上總是充滿了cosplay成蝙蝠俠、小丑、鏈鋸人、獅子人等奇裝異服的民眾，不像是競選活動，更像是一場嘉年華。
這或許就是米雷伊贏得人心的秘訣，他常說自己參選「不是來引導羔羊的，我是來喚醒獅子的」，所有對於國家社會不滿的民眾、尤其是年輕人，很容易被米雷伊所吸引，米雷伊展現出的活力與憤怒，讓那些相信國家需要改變的人投票支持他。
不過，隨著米雷伊成功當選總統，他很可能必須修正自己過去斬斷「國家機器」的主張。已經承認敗選的現任經濟部長馬沙（Sergio Massa）表示，從現在起，給國家帶來確定性的責任落在米雷伊肩上了。
《BBC》報導指出，缺乏從政經驗，幾乎是政治素人的背景正是米雷伊贏得大選的原因之一。不過，許多經濟學家都認為，米雷伊若落實他的政見，用美元取代披索並關閉阿根廷央行，恐怕會帶來一場金融災難。無論如何，米雷伊勝選說明了阿根廷人已經厭倦了傳統的政治，他們想要嘗試新事物，即便這意味著必須承擔高風險。