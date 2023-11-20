▲健康食品有沒有效？要找「小綠人」　食藥署核准有效僅419件

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特定疾病配方食品是指因病人生理功能失調，致無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取，而依據其適用對象特別加工或配製之食品。特定疾病配方食品包括可作為單一營養來源之「營養均衡完整配方食品」與「營養調整完整配方食品」，及不可作為單一營養來源之「營養調整補充配方食品」與「特殊單素配方食品」。特定疾病配方食品標示除應符合一般包裝食品規定標示事項外，亦須再標示「適用對象」、「使用方法及用量」、「本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用」及「多食對改善此類疾病並無幫助」等醒語。
「停」、「看」、「聽」選購3要訣食藥署副署長林金富提醒，選購健康食品及特定疾病配方食品時，應掌握「停」、「看」、「聽」3要訣：
1. 「停」下腳步，冷靜思考是否有需要及對健康是否有幫助？
2. 睜大眼睛「看」產品包裝是否有「小綠人」標章、「本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用」標語，以及建議攝取量與警語等之標示內容。
3. 食用前，要「聽」醫師或營養師等專業人員之建議，以正確選購自身需要及有助益的產品。
民眾如欲查詢經衛生福利部核准之健康食品及特定疾病配方食品，可至食藥署網站查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59923
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